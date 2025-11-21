Глава АвтоВАЗа: цены на Lada будут индексировать из-за роста себестоимости

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов анонсировал дальнейшее повышение цен на автомобили Lada. По его словам, это необходимо из-за роста реальной себестоимости машины.

Максим Соколов напомнил, что последняя индексация Lada прошла почти год назад и составила менее 2% — в несколько раз ниже уровня инфляции. «Так долго сдерживать рост невозможно — импорт вырос, агрессивный демпинг со стороны китайских стоков давил на рынок»,— пояснил глава АвтоВАЗа на форуме «Транспорт России» (цитата по ТАСС). Цены на авто, добавил господин Соколов, должны «подтягиваться» вслед за реальной себестоимостью.

В январе 2025 года АвтоВАЗ проиндексировал цены на две модели бренда — Lada Granta и Niva Legend. В целом авто подорожали на 1,8%.