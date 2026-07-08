Экс-главу ПФР Нижневартовска отправили в колонию за покушение на убийство мэра

Одинцовский суд на 10 лет отправил в колонию строгого режима бывшего главу Пенсионного фонда России в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) Юрия Гончарука, который обвинялся в покушении на убийство главы города Юрия Тимошкова в 1998 году, сообщили в пресс-службе судов Московской области. Его также оштрафовали на 7,5 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Суд установил, что Гончарук представлял интересы одной из компаний, в отношении которой мэр принимал меры по взысканию задолженности по налогам в пользу городской администрации, а также препятствовал выводу активов, чтобы предприятие сохраняло платежеспособность. Проиграв выборы на пост главы Нижневартовска, Юрий Гончарук решил убить мэра. Для этого он обратился к Марату Кадырову, который имел обширные связи в криминальной среде: он предложил найти лиц, которые за $100 тыс. убьют главу города. Покушение было совершено в сентябре 1998 года бандой, в составе которой были сотрудники спецподразделений органов внутренних дел и других силовых структур.

Юрию Гончаруку было предъявлено обвинение по ч. 4 и 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30 п. «а, б, е, ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Был также вынесен приговор сообщнику — Марату Кадырову, который в составе организованной группы по найму совершил убийство и покушение на двух других людей в 2000 и 2001 годах. Его судили по ч. 4 и 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30 п. «а, б, е, ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 4 и 5 ст. 33 п. «в, ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 4 и 5 ст. 33, ч. 1 ст. 30 п. «е, ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Он отправится в колонию строгого режима на 14 лет. Приговор был вынесен по УК РФ в редакции Федерального закона от 09.07.1999.

Об уголовном деле в отношении экс-главы ПФР Нижневартовска стало известно в августе прошлого года. Ранее Юрий Гончарук был осужден за взяточничество в особо крупном размере.

Ирина Пичурина