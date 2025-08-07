Экс-главу ПФР Нижневартовска обвинили в убийстве

СКР требует арестовать бывшего главу пенсионного фонда России в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) Юрия Гончарука, передает ТАСС. Он обвиняется в убийстве.

Ему предъявлено обвинение по пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений). Ходатайство следователя о заключении обвиняемого под стражу поступило в Басманный суд Москвы.

Ранее Юрий Гончарук был осужден за взяточничество в особо крупном размере. Суд назначил ему штраф в размере 7,5 млн рублей и запретил занимать руководящие должности на государственной службе или в органах местного самоуправления на три года. По версии следствия, обвиняемый с марта 2015-го по июнь 2016 года получил от представителя коммерческой организации деньги. Взамен он снизил штрафы в отношении организации, которая не уплатила страховые взносы, и освободил от ответственности за нарушение закона об индивидуальном персонифицированном учете в системе обязательного пенсионного страхования.

Ирина Пичурина