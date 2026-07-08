В Приморье на крупной сети АЗС закончился бензин

Сеть автозаправочных станций «Бензо» прекратила продажи бензина Аи-92 и Аи-95 из-за отсутствия поставок с нефтеперерабатывающих заводов.

«Заводы не грузят, никто повлиять не может. Нарушение всех сроков отгрузки. У меня 3 тыс. тонн куплено, но не грузят, просто деньги заморожены»,— заявил Игорь Лапчук, гендиректор ООО «Нефтесинтез», владелец сети из 17 АЗС «Бензо» в Приморье (цитата по Vl.ru).

Топливо для «Бензо» поставляются с НПЗ, расположенных в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Ангарске, Томске. В настоящее время на АЗС «Бензо» осуществляется продажа только дизельного топлива.

Ранее власти Приморского края призвали жителей не закупать бензин про запас. По сообщениям местных СМИ, во Владивостоке и Артеме на заправках ННК, обладающей наиболее многочисленной сетью АЗС, перестали продавать топливо в канистры.

Также в крае установлены ограничения на заправку топливом грузового автотранспорта. Максимально за один раз в баки большегрузов можно залить не больше 200 литров.

Алексей Чернышев, Владивосток