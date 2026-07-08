В Приморье на крупной сети АЗС закончился бензин
Сеть автозаправочных станций «Бензо» прекратила продажи бензина Аи-92 и Аи-95 из-за отсутствия поставок с нефтеперерабатывающих заводов.
«Заводы не грузят, никто повлиять не может. Нарушение всех сроков отгрузки. У меня 3 тыс. тонн куплено, но не грузят, просто деньги заморожены»,— заявил Игорь Лапчук, гендиректор ООО «Нефтесинтез», владелец сети из 17 АЗС «Бензо» в Приморье (цитата по Vl.ru).
Топливо для «Бензо» поставляются с НПЗ, расположенных в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Ангарске, Томске. В настоящее время на АЗС «Бензо» осуществляется продажа только дизельного топлива.
Ранее власти Приморского края призвали жителей не закупать бензин про запас. По сообщениям местных СМИ, во Владивостоке и Артеме на заправках ННК, обладающей наиболее многочисленной сетью АЗС, перестали продавать топливо в канистры.
Также в крае установлены ограничения на заправку топливом грузового автотранспорта. Максимально за один раз в баки большегрузов можно залить не больше 200 литров.
Дефицит бензина, подобный текущему в Приморье, наблюдался и в других регионах России, затрагивая в первую очередь независимые АЗС, поскольку крупные нефтекомпании резервируют топливо для собственных сетей. Ранее, в Крыму и Севастополе, а также в Пермском крае, Ставрополье и на Дальнем Востоке фиксировались перебои в поставках топлива, вызванные различными причинами, включая рост турпотока, внеплановые ремонты НПЗ и логистические сложности.
Проблема дефицита бензина для независимых операторов обостряется на фоне того, что оптовые цены часто превышают розничные, делая продажу экономически нецелесообразной. Снижение объёмов продаж бензина на бирже до двухлетнего минимума, а также ажиотажный спрос и ограничения на продажу по принципу «один лот в одни руки» ставят такие сети под угрозу закрытия. В некоторых случаях местные власти вводят ограничения на продажу топлива в одни руки и в канистры, а также призывают жителей не создавать искусственный ажиотаж.