В Приморье ввели лимит на топливо для грузового автотранспорта
В Приморском крае установлены ограничения на заправку топливом грузового автотранспорта. Максимально за один раз в баки большегрузов теперь можно залить не больше 200 литров.
«В черте города большегрузы могут заправить в бак до 100 литров, по трассе — до 200 литров. Такие объемы введены по причине того, что недобросовестные потребители набирают в фуры до 1000 литров, потом отъезжают, отливают топливо и снова заправляются»,— объяснил необходимость введения ограничений вице-премьер правительства Приморья Владимир Малюшицкий.
По словам чиновника, курирующего вопросы газоснабжения и энергетики, в крае создан необходимый запас топлива, но ограничения вводятся из-за ажиотажного спроса. «С учетом того, что есть недобросовестные покупатели, нам приходится пока ограничивать отпуск топлива в канистры»,— добавил господин Малюшицкий.
На прошлой неделе власти Приморского края призвали жителей не закупать бензин про запас. По сообщениям местных СМИ, во Владивостоке и Артеме на заправках ННК, обладающей наиболее многочисленной сетью АЗС, перестали продавать топливо в канистры.
Введение лимитов на топливо в Приморском крае является частью общей тенденции, наблюдаемой в России. Подобные ограничения на продажу горючего уже вводились в Крыму, Севастополе, Курганской, Пензенской, Вологодской, Тюменской, Белгородской, Брянской и Курской областях. Некоторые заправочные станции в различных регионах, включая Москву, Ленинградскую область, Смоленск, Челябинск, Санкт-Петербург, Самару, Нижний Новгород, Кемерово и Архангельск, также устанавливали лимиты или испытывали локальный дефицит.
Основными причинами такой ситуации в стране называют логистические проблемы, плановые ремонты нефтеперерабатывающих заводов и ажиотажный спрос. Вице-премьер Александр Новак отмечал, что ажиотаж искусственно поднял спрос на 20-30%. Эти проблемы с топливом начинают сказываться на рынке автоперевозок: логисты вынуждены менять процессы, увеличивается время в пути, а перевозчики предупреждают о росте тарифов, ведь альтернативы автотранспорту для большинства клиентов нет. Аналитики также допускают нехватку топлива в сезон высокого спроса, поскольку запрет на экспорт не может полностью стабилизировать ситуацию из-за простоев НПЗ.