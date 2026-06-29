В Приморье ввели лимит на топливо для грузового автотранспорта

В Приморском крае установлены ограничения на заправку топливом грузового автотранспорта. Максимально за один раз в баки большегрузов теперь можно залить не больше 200 литров.

«В черте города большегрузы могут заправить в бак до 100 литров, по трассе — до 200 литров. Такие объемы введены по причине того, что недобросовестные потребители набирают в фуры до 1000 литров, потом отъезжают, отливают топливо и снова заправляются»,— объяснил необходимость введения ограничений вице-премьер правительства Приморья Владимир Малюшицкий.

По словам чиновника, курирующего вопросы газоснабжения и энергетики, в крае создан необходимый запас топлива, но ограничения вводятся из-за ажиотажного спроса. «С учетом того, что есть недобросовестные покупатели, нам приходится пока ограничивать отпуск топлива в канистры»,— добавил господин Малюшицкий.

На прошлой неделе власти Приморского края призвали жителей не закупать бензин про запас. По сообщениям местных СМИ, во Владивостоке и Артеме на заправках ННК, обладающей наиболее многочисленной сетью АЗС, перестали продавать топливо в канистры.

Алексей Чернышев, Владивосток