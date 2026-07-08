Власти предупредили свердловчан о фейковых церемониях награждения бойцов СВО

В Свердловской области мошенники рассылают ложные приглашения на церемонии награждения участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей. Об этом предупредили в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Злоумышленники звонят родственникам погибших военнослужащих, представляясь сотрудниками органов власти, и приглашают граждан на якобы официальную церемонию награждения. В ряде случаев они просят взять с собой фотографию военнослужащего, а иногда предлагают доставить их к месту проведения на автомобиле.

«Их цель — ввести граждан в заблуждение, получить персональные данные или использовать доверие людей в противоправных целях»,— говорится в сообщении департамента.

Гражданам настоятельно рекомендуют не вступать в диалог с неизвестными, не сообщать личную информацию и не передавать документы или фотографии. Любое уведомление о награждении, выплатах или памятных мероприятиях следует перепроверять через официальные каналы — у социального координатора фонда «Защитники Отечества», в военном комиссариате или в местной администрации. Официальная информация о событиях органов государственной власти доводится через уполномоченные органы и публикуется на официальных ресурсах.

Ранее в Свердловской области распространялся фейк о якобы бесконтрольном снятии денег со счетов участников СВО.

Алексей Буров