На Урале опровергли фейк о массовом наборе могильщиков

В Свердловской области зафиксировали попытку распространения фейковой информации о якобы массовом наборе могильщиков. Об этом сообщили в антитеррористической комиссии региона.

По данным ведомства, в социальных сетях и региональных пабликах появился поддельный аккаунт Департамента по труду и занятости населения Свердловской области, от имени которого распространялись сообщения о якобы резком росте спроса на ритуальные услуги и срочном наборе могильщиков.

«Данные тексты полностью сфабрикованы и являются классическим примером информационно-психологической атаки. Это можно понять по провокационным формулировкам, манипуляции цифрами, а также по отсутствию каких бы то ни было подобных вакансий на портале “Работа России“ и иных негосударственных порталах по поиску работы»,— прокомментировал ситуацию директор Департамента по труду и занятости населения региона Дмитрий Антонов.

В антитеррористической комиссии призвали жителей региона критически относиться к подобным публикациям и не распространять непроверенную информацию. Там также напомнили, что в подобных сообщениях используются эмоциональные формулировки, направленные на создание общественного резонанса.

При возникновении вопросов о вакансиях гражданам рекомендовано обращаться исключительно к официальному сайту Департамента по труду и занятости Свердловской области и проверенным государственным ресурсам.

Ранее в соцсетях Свердловской области распространялась недостоверная информация о якобы бесконтрольном снятии денег со счетов участников СВО.

Полина Бабинцева