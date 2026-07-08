Россия призвала Турцию предостеречь Украину от атак на трубопроводы

Россия рассчитывает, что Турция и другие страны предостерегут Украину от атак на объекты международной энергосистемы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Конечно же, мы рассчитываем, что наши турецкие собеседники и другие страны будут использовать свое внимание для того, чтобы предостеречь киевский режим от таких действий»,— сказал господин Песков.

Также представитель Кремля подчеркнул, что Россия предупреждала Турцию об агрессии Украины в адрес инфраструктуры «Турецкого» и «Голубого» потоков. По словам господина Пескова, Киев «постоянно демонстрирует агрессивность и склонность к террористическим актам в отношении объектов критической международной энергосистемы».

«Газпром» сегодня сообщил, что компрессорная станция «Краснодарская» в Северном районе Краснодарского края, входящая в инфраструктуру газопровода «Голубой поток», подверглась атаке БПЛА. Прежде компания уже сообщала о налетах БПЛА на объекты инфраструктуры. Всплеск атак на компрессорные станции на юге России произошел в марте: тогда неоднократно сообщалось об ударах БПЛА по КС «Русская», «Казачья» и «Береговая». «Русская» относится к «Турецкому потоку» и расположена в Анапском районе Кубани.