Россия призвала Турцию предостеречь Украину от атак на трубопроводы
Россия рассчитывает, что Турция и другие страны предостерегут Украину от атак на объекты международной энергосистемы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Конечно же, мы рассчитываем, что наши турецкие собеседники и другие страны будут использовать свое внимание для того, чтобы предостеречь киевский режим от таких действий»,— сказал господин Песков.
Также представитель Кремля подчеркнул, что Россия предупреждала Турцию об агрессии Украины в адрес инфраструктуры «Турецкого» и «Голубого» потоков. По словам господина Пескова, Киев «постоянно демонстрирует агрессивность и склонность к террористическим актам в отношении объектов критической международной энергосистемы».
«Газпром» сегодня сообщил, что компрессорная станция «Краснодарская» в Северном районе Краснодарского края, входящая в инфраструктуру газопровода «Голубой поток», подверглась атаке БПЛА. Прежде компания уже сообщала о налетах БПЛА на объекты инфраструктуры. Всплеск атак на компрессорные станции на юге России произошел в марте: тогда неоднократно сообщалось об ударах БПЛА по КС «Русская», «Казачья» и «Береговая». «Русская» относится к «Турецкому потоку» и расположена в Анапском районе Кубани.
Заявления России об угрозах украинских атак на газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток» в Черном море не новы. Москва неоднократно предупреждала Анкару о возможности диверсий со стороны киевского режима на эти объекты. Например, в марте 2026 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже сообщал, что Россия доводила до турецких партнеров информацию о планах Украины по актам саботажа и диверсиям. Тогда же, в марте, произошел всплеск атак БПЛА на компрессорные станции «Русская», «Казачья» и «Береговая», которые обеспечивают работу «Турецкого» и «Голубого» потоков. Россия полагает, что Украина ведет политику «энергетического терроризма» под влиянием «заокеанских друзей», и эти действия являются частью цепи по подрывам и диверсиям, бенефициарами которых считаются США, увеличивающие поставки сжиженного газа в Европу. Похожая риторика звучала и в отношении атак на объекты Каспийского трубопроводного консорциума, которые Песков называл «вопиющим случаем», отмечая их международное значение.