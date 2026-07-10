Сегодня исполняется 45 лет министру спорта России, председателю Олимпийского комитета России (ОКР) Михаилу Дегтяреву

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Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Михаил Дегтярев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Его поздравляет почетный член Международного Олимпийского комитета (МОК), почетный президент ОКР, Герой Труда РФ Виталий Смирнов:

— Уважаемый Михаил Владимирович! Сердечно поздравляю с днем рождения! Вы, безусловно, профессионал, яркий человек и выдающийся руководитель, объединяющий спортсменов и специалистов. Восхищаюсь вашими дипломатическими талантами и личным вкладом для восстановления контактов и взаимодействия с МОК и международными федерациями. Особенно радуют успехи, достигнутые под Вашим руководством российским спортом в очень сложных условиях, беспрецедентных как для спортсменов, так тренеров, специалистов и руководителей. И очень благодарю за заботу о ветеранах — людях, которые отдали всю свою жизнь и здоровье российскому спорту. Желаю Вам успехов на этом поприще и всего самого наилучшего.

Рубрику ведет группа «Прямая речь»