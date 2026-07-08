Двухлетний мальчик пострадал при ударе по АЗС в Курской области

Вооруженные силы Украины ударили по автозаправочной станции (АЗС) в Октябрьском районе Курской области. Пострадали три человека, в том числе двухлетний мальчик и его беременная мама. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.

Еще один пострадавший — 41-летний мужчина. Все трое получили осколочные ранения, их доставляют в Курскую областную больницу. Сама АЗС серьезно не повреждена, «сработали меры пассивной защиты», уточнил господин Хинштейн. По его словам, заправка должна вскоре возобновить работу.

Губернатор добавил, что планирует вместе с собственниками АЗС наращивать защищенность объектов энергетики в регионе из-за атак ВСУ. Накануне он обсуждал этот вопрос в правительстве.