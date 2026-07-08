Офицеры не побороли в себе коррупцию

Военный суд в Москве вынес приговор по уголовному делу сотрудников управления службы войск и безопасности военной службы Минобороны Юрия Захаренко и Михаила Баранова. По материалам дела они неверно составили техническое задание для госконтракта по закупке комплекса средств охраны комнат хранения оружия. Ущерб составил 299 млн руб. Полковнику Захаренко также вменяли в вину донаты Фонду борьбы с коррупцией (ФБК; признан экстремистским, запрещен в РФ, объявлен иностранным агентом и ликвидирован), а подполковнику Баранову — фиктивное трудоустройство тещи. Суд назначил офицерам Захаренко и Баранову восемь и десять лет колонии строгого режима соответственно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Курсков, Коммерсантъ Фото: Евгений Курсков, Коммерсантъ

Московский гарнизонный военный суд 8 июля вынес приговор по делу полковника Юрия Захаренко и подполковника Михаила Баранова. Офицеров признали виновными в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа, повлекшем тяжкие последствия (п. «а» ч. 2 ст. 285.4 УК РФ). Юрию Захаренко также инкриминировали финансирование экстремистской деятельности (ст. 282.3 УК РФ), а его сослуживцу Баранову — получение особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Управление службы войск и безопасности военной службы Минобороны отвечает за обеспечение внутреннего порядка в войсках, занимается профилактикой гибели, травм и происшествий среди военнослужащих в ходе обучения, несения службы и в быту. Также в обязанности подразделения входят разработка правил и контроль за оснащением техническими средствами охраны ключевых военных объектов.

Как уже рассказывал “Ъ”, фигуранты были задержаны в январе 2025 года. Суд отправил их под домашние аресты. В правоохранительные органы на них заявило самарское ООО «Авиор», специализирующееся на разработке и производстве охранных комплексов для Минобороны и других силовых структур. По версии следствия, с 2021 по 2023 год Юрий Захаренко и Михаил Баранов составили техническое задание, на основе которого были размещены госзаказы на поставку комплексов средств охраны оружейных комнат «Страж» (ДМ-КХО). В техническое задание вошли описание комплекса, требуемое количество «Стражей» и адреса поставок. В итоге комплексы были закуплены и поступили в воинские части, в них, однако, отсутствовал встроенный GSM-блок (обеспечивает передачу тревожных сигналов — СМС / звонков — и фото / видеоданных на телефон).

Таким образом, по мнению следователей, частям были поставлены охранные комплексы ненадлежащего качества. Ущерб следствие оценило во всю стоимость контракта — 299 млн руб.

Юрию Захаренко также инкриминировали перевод 7 тыс. руб. ФБК (признан экстремистским, запрещен в РФ, объявлен иностранным агентом и ликвидирован) в период с 2021 по 2022 год. Михаилу Баранову отдельно вменяли получение взятки в размере около 1,8 млн руб. По версии обвинения, он вынудил компанию-подрядчика Минобороны «Старт-7» фиктивно устроить на работу его тещу. Родственница, по версии следствия, получала зарплату, которой Михаил Баранов мог распоряжаться по собственному усмотрению.

В ходе прений сторон представитель гособвинения просила назначить офицерам Баранову и Захаренко по совокупности преступления 12 и 10 лет колонии соответственно.

Вину подсудимые не признавали. Относительно эпизода с комплексами охраны они заявили, что составленное ими техническое задание полностью соответствовало требованиям, утвержденным приказом Минобороны. Офицеры утверждали, что GSM-блоков в «Стражах» не было в силу соответствующего приказа об отказе от такого способа сигнализации.

Вину во взятке господин Баранов также не признал, пояснив, что теща ответственно исполняла возложенные на нее служебные обязанности.

Полковник Захаренко вину в пожертвованиях признал частично. Он не отрицал перевод денег, но настаивал, что это произошло неумышленно. В то время, по его словам, он интересовался темой коррупции в армии. В связи с этим посетил сайт запрещенной организации, в силу чего передал данные своей банковской карты и случайно оформил подписку. Его адвокат замечала, что «нет никаких подтверждений, что Захаренко разделяет взгляды экстремистов».

Сам Юрий Захаренко заявил, что не согласен с предположением гособвинения о том, что «днем я был образцовым офицером, а вечером снимал форму, становился экстремистом и шел раскачивать конституционные основы нашей страны».

«Это очень оригинальное предположение, но оно неверно»,— отметил офицер.

В результате суд признал Баранова и Захаренко виновными и назначил им десять и восемь лет колонии строгого режима соответственно, а также лишил их воинских званий. Защита намерена обжаловать приговор.

Ефим Брянцев