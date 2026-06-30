Офицеру припомнили даже тещу

В военном суде в Москве прошли прения сторон по уголовному делу сотрудников управления службы войск и безопасности военной службы Минобороны Юрия Захаренко и Михаила Баранова. По версии следствия, они неверно составили техническое задание для госконтракта по закупке комплекса средств охраны комнат хранения оружия. Ущерб составил 299 млн руб. Полковнику Захаренко также вменяют в вину пожертвования запрещенной организации, а подполковнику Баранову — фиктивное трудоустройство тещи. Полковнику просят назначить 10 лет, а его бывшему подчиненному — 12.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Курсков, Коммерсантъ Фото: Евгений Курсков, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ”, в Московском гарнизонном военном суде 30 июня прошли прения сторон по делу полковника Юрия Захаренко и подполковника Михаила Баранова. Офицерам вменяют в вину злоупотребление должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа, повлекшее тяжкие последствия (п. «а» ч. 2 ст. 285.4 УК РФ). Юрий Захаренко также обвиняется в финансировании экстремистской деятельности (ст. 282.3 УК РФ), а его сослуживцу Баранову отдельно инкриминируют получение особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Управление службы войск и безопасности военной службы Минобороны отвечает за обеспечение внутреннего порядка, гарнизонной и караульной служб, занимается профилактикой гибели, травм и происшествий среди военнослужащих в ходе обучения, несения службы и в быту. Также в обязанности подразделения входят разработка правил и контроль за оснащением техническими средствами охраны ключевых военных объектов.

Фигурантов задержали в январе 2025 года. Суд избрал им меру пресечения в виде домашнего ареста. Как выяснилось, с заявлением о преступлении в правоохранительные обратилось самарское ООО «Авиор», специализирующееся на разработке и производстве охранных комплексов для Минобороны и других силовых структур. По версии следствия, в период с 2021 по 2023 год Юрий Захаренко и Михаил Баранов составили техническое задание, на основе которого были размещены госзаказы на поставку комплексов средств охраны оружейных комнат «Страж» (ДМ-КХО). В техническое задание входили описание комплекса, требуемое количество «Стражей» и адреса поставок. В результате комплексы были закуплены и поступили в воинские части, в них, однако, отсутствовал встроенный GSM-блок (обеспечивает передачу тревожных сигналов — СМС/звонков — и фото/видеоданных на телефон). Таким образом, по мнению следователей, частям были поставлены охранные комплексы ненадлежащего качества.

Ущерб следствие оценило во всю стоимость контракта — 299 млн руб.

Юрия Захаренко также обвиняют в переводе 7 тыс. руб. Фонду борьбы с коррупцией (признан экстремистским, запрещен в РФ, объявлен иностранным агентом и ликвидирован) в период с 2021 по 2022 год. Михаилу же Баранову отдельно инкриминируют получение взятки в размере около 1,8 млн руб. По версии обвинения, он вынудил компанию-подрядчика Минобороны «Старт-7» фиктивно устроить на работу его тещу. Родственница получала зарплату, которой Михаил Баранов мог распоряжаться по собственному усмотрению.

В прениях представитель гособвинения заявил, что вина офицеров полностью доказана, и просил назначить по совокупности преступления господину Баранову 12 лет колонии, а его сообщнику —10 лет.

Ни по одному из эпизодов вину офицеры не признают.

Они утверждают, что составленное ими техническое задание соответствовало нормативным требованиям, утвержденным соответствующим приказом Минобороны. Офицеры заявили, что GSM-блоков в «Стражах» не было в силу соответствующего приказа Генштаба об отказе от такого способа сигнализации. Господин Баранов вину в получения взятки также отрицает и утверждает, что теща ответственно исполняла возложенные на нее служебные обязанности.

Ефим Брянцев