Акции SpaceX упали в первый день торгов в индексе Nasdaq 100
В первый же день после того, как компания Илона Маска SpaceX была включена в один из главных американских биржевых индексов, ее акции упали на 6,8%. Как отмечает The Wall Street Journal (WSJ), инвесторы, рассчитывавшие на рост акций после включения компании в индекс, были сильно разочарованы.
После падения на торгах стоимость акций SpaceX составляет $149,47 за штуку. Это чуть выше цены первичного размещения (IPO) SpaceX на бирже 12 июня, которая составляла $135. Но во время торгов 12 июня цена за акцию колебалась от $150 до $200, что выше сегодняшнего показателя.
Как отмечает WSJ, ожидалось, что на торгах инвестфонды будут покупать акции SpaceX, как они это обычно делают при добавлении в индекс новой компании. Это создает гарантированный спрос и может обеспечить рост акций. Однако аналитики предупреждали, что ожидаемый рост уже отразился в стоимости акций SpaceX, поскольку на прошлой неделе они уже подорожали на 6%. Кроме того, падение показали все основные индексы, включая Nasdaq, S&P 500 и The Dow Jones Industrial Average. Причиной этого в первую очередь стало падение стоимости производителей полупроводников.
Включение SpaceX в индекс NASDAQ 100 7 июля 2026 года произошло всего через две недели после её крупнейшего в истории IPO, что стало одним из самых коротких промежутков между выходом компании на биржу и включением в индекс. Это стало возможным благодаря новым правилам NASDAQ, позволяющим ускоренно включать компании с высокой капитализацией и повышенным оборотом акций. На IPO SpaceX привлекла рекордные $85,7 млрд, а её оценка инвесторами составила $1,77 трлн.
Перед IPO акции компании торговались на внебиржевых площадках по цене до $175 за бумагу до официального листинга, тогда как официальная цена IPO была установлена на уровне $135. Последующее падение акций SpaceX на внебиржевом рынке привлекло внимание Financial Times, которая сообщила, что на поведение инвесторов могли повлиять новости о SpaceX Илона Маска. Через два дня после IPO капитализация SpaceX превысила 2,5 трлн долларов. Отмечается, что интерес инвесторов к IPO подогревался из-за ожидания роста стоимости компании, поскольку до IPO инвесторы могли участвовать в проектах Маска только через акции Tesla. Аналитики также полагают, что размещение SpaceX может оживить замедлившийся в последние годы мировой рынок IPO.