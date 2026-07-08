Акции SpaceX упали в первый день торгов в индексе Nasdaq 100

В первый же день после того, как компания Илона Маска SpaceX была включена в один из главных американских биржевых индексов, ее акции упали на 6,8%. Как отмечает The Wall Street Journal (WSJ), инвесторы, рассчитывавшие на рост акций после включения компании в индекс, были сильно разочарованы.

После падения на торгах стоимость акций SpaceX составляет $149,47 за штуку. Это чуть выше цены первичного размещения (IPO) SpaceX на бирже 12 июня, которая составляла $135. Но во время торгов 12 июня цена за акцию колебалась от $150 до $200, что выше сегодняшнего показателя.

Как отмечает WSJ, ожидалось, что на торгах инвестфонды будут покупать акции SpaceX, как они это обычно делают при добавлении в индекс новой компании. Это создает гарантированный спрос и может обеспечить рост акций. Однако аналитики предупреждали, что ожидаемый рост уже отразился в стоимости акций SpaceX, поскольку на прошлой неделе они уже подорожали на 6%. Кроме того, падение показали все основные индексы, включая Nasdaq, S&P 500 и The Dow Jones Industrial Average. Причиной этого в первую очередь стало падение стоимости производителей полупроводников.

Алена Миклашевская