Ле Пен отбудет наказание после президентского срока в случае победы на выборах
Если лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен победит на выборах президента Франции, ей все равно придется отбыть назначенное судом наказание — но уже после сложения полномочий. Об этом заявила генпрокурор Апелляционного суда Парижа Мари-Сюзанн Ле Кео.
Марин Ле Пен
Фото: Benoit Tessier / Reuters
«Пока идет рассмотрение в Кассационном суде, я не буду приводить в исполнение решение Апелляционного суда. Поэтому Марин Ле Пен начнет свою кампанию без электронного браслета слежения. Однако, если решение Кассационного суда будет вынесено до президентских выборов, ей, возможно, придется носить браслет до конца кампании. Но до тех пор (вступления решения суда в силу.— "Ъ") Марин Ле Пен снова считается невиновной, как и любой осужденный»,— сказала прокурор.
Если решение Кассационного суда будет вынесено после возможного избрания Марин Ле Пен президентом, наказание будет применяться только после ухода в отставку, поскольку президентский иммунитет защитит ее на протяжении всего срока полномочий.
После вчерашнего решения суда политик подтвердила намерение участвовать в президентских выборах в 2027 году. Марин Ле Пен сообщила, что вместе с главой партии Жорданом Барделла в скором времени начнет предвыборную кампанию.
Апелляционный суд Парижа 7 июля сохранил за Марин Ле Пен право баллотироваться на пост президента Франции. Весной 2025 года суд первой инстанции признал ее виновной в создании системы, позволявшей оплачивать из европейских фондов услуги сотрудников, фактически работавших на партию во Франции. Госпожа Ле Пен получила наказание в виде пяти лет лишения права избираться, четырех лет лишения свободы (из них два года — условно, а оставшаяся часть может быть отбыта с электронным браслетом), а также штраф в размере €100 тыс.
Подробнее — в материале «Ъ» «Марин Ле Пен в опасной кампании».
Дело против Марин Ле Пен связано с предполагаемым нецелевым использованием средств Европарламента в период с 2004 по 2016 год, когда партия «Национальное объединение» (ранее «Национальный фронт») обвинялась в фиктивном найме ассистентов депутатов, чью работу оплачивал Европарламент, а они фактически работали на партию во Франции. Прокуратура в суде первой инстанции просила приговорить Ле Пен к пяти годам тюрьмы (три из них условно), штрафу в €300 тыс. и пятилетнему поражению в избирательных правах, настаивая на немедленном исполнении последнего пункта. Это создавало угрозу для её участия в президентских выборах 2027 года.
В ходе апелляционного процесса прокуратура отказалась настаивать на немедленном поражении Ле Пен в избирательных правах, объясняя это её статусом потенциального кандидата. Это решение открывало для неё возможность для кассационной жалобы, которая могла бы приостановить исполнение приговора до окончательного решения суда, что теоретически оставляло ей шанс участвовать в президентской кампании 2027 года. Однако, даже после смягчения, политик заявляла, что не будет участвовать в кампании, если ей придется носить электронный браслет, так как кандидат в президенты должен обладать полной свободой передвижения.
Судебный процесс вызвал широкую дискуссию о роли судебной власти в политике Франции. Марин Ле Пен неоднократно называла дело политическим преследованием, направленным на отстранение её от предвыборной гонки. Некоторые эксперты и опросы общественного мнения указывали, что даже приговор может не уменьшить шансы партии, поскольку воспринимаемое как несправедливость решение может мобилизовать протестное голосование. В то же время, внутри партии рассматривался сценарий замены кандидата на председателя Жордана Барделля, в случае если Марин Ле Пен не сможет баллотироваться.