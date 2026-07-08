Ле Пен отбудет наказание после президентского срока в случае победы на выборах

Если лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен победит на выборах президента Франции, ей все равно придется отбыть назначенное судом наказание — но уже после сложения полномочий. Об этом заявила генпрокурор Апелляционного суда Парижа Мари-Сюзанн Ле Кео.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марин Ле Пен

Фото: Benoit Tessier / Reuters Марин Ле Пен

Фото: Benoit Tessier / Reuters

«Пока идет рассмотрение в Кассационном суде, я не буду приводить в исполнение решение Апелляционного суда. Поэтому Марин Ле Пен начнет свою кампанию без электронного браслета слежения. Однако, если решение Кассационного суда будет вынесено до президентских выборов, ей, возможно, придется носить браслет до конца кампании. Но до тех пор (вступления решения суда в силу.— "Ъ") Марин Ле Пен снова считается невиновной, как и любой осужденный»,— сказала прокурор.

Если решение Кассационного суда будет вынесено после возможного избрания Марин Ле Пен президентом, наказание будет применяться только после ухода в отставку, поскольку президентский иммунитет защитит ее на протяжении всего срока полномочий.

После вчерашнего решения суда политик подтвердила намерение участвовать в президентских выборах в 2027 году. Марин Ле Пен сообщила, что вместе с главой партии Жорданом Барделла в скором времени начнет предвыборную кампанию.

Апелляционный суд Парижа 7 июля сохранил за Марин Ле Пен право баллотироваться на пост президента Франции. Весной 2025 года суд первой инстанции признал ее виновной в создании системы, позволявшей оплачивать из европейских фондов услуги сотрудников, фактически работавших на партию во Франции. Госпожа Ле Пен получила наказание в виде пяти лет лишения права избираться, четырех лет лишения свободы (из них два года — условно, а оставшаяся часть может быть отбыта с электронным браслетом), а также штраф в размере €100 тыс.

Подробнее — в материале «Ъ» «Марин Ле Пен в опасной кампании».