Четырех украинцев арестовали по делу о расстреле бойцов ВС РФ на ЗАЭС

Силовики в мае 2026 года задержали четырех граждан Украины, обвиняемых в убийстве трех российских военнослужащих. Следствие обвиняет в преступлении Артема Давыдова, Максима Поцелуева, Анатолия Руденко и Дмитрия Носенко. Их отправили под арест, сообщили в пресс-службе СКР.

По версии следствия, фигуранты расстреляли бойцов ВС РФ в 2022 году на территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Другие подробности не приводятся. В СКР заявили, что продолжают расследование.

Никита Черненко