Мосбиржа начала выявлять манипулирование рынком с помощью ИИ

Московская биржа (MOEX: MOEX) внедрила инструмент на базе искусственного интеллекта (ИИ) для выявления операций с признаками манипулирования рынком и инсайдерской торговли. Об этом сообщила пресс-служба торговой площадки.

ИИ-инструментарий должен стать частью рабочих процессов комплаенса (система внутреннего контроля.—"Ъ") на всех этапах расследований. «Использование ИИ-ассистентов и глубокая автоматизация процессов в перспективе от одного до двух лет позволит высвободить ресурсы имеющихся экспертов и направить их на углубленный анализ сложных кейсов и результатов анализа известных схем недобросовестного поведения, что позволит существенно увеличить как количество расследований, так сократить сроки реализации мер»,— пояснила старший управляющий директор по комплаенсу и этике бизнеса Мосбиржи Ирина Грекова.

Манипулирование фондовым рынком включает инвестиционные рекомендации. Один из последних случаев выявили в России в середине апреля. По данным МВД, сотрудники компании PFL Advisors через подконтрольные Telegram-каналы («РынкиДеньгиВласть | РДВ», «Волк с Мосбиржи», «Сигналы РЦБ») рассказывали о привлекательности ценных бумаг. Это позволило им совершить более 55 тыс. операций с акциями и депозитарными расписками 19 крупных российских компаний.