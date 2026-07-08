Мосбиржа начала выявлять манипулирование рынком с помощью ИИ
Московская биржа (MOEX: MOEX) внедрила инструмент на базе искусственного интеллекта (ИИ) для выявления операций с признаками манипулирования рынком и инсайдерской торговли. Об этом сообщила пресс-служба торговой площадки.
ИИ-инструментарий должен стать частью рабочих процессов комплаенса (система внутреннего контроля.—"Ъ") на всех этапах расследований. «Использование ИИ-ассистентов и глубокая автоматизация процессов в перспективе от одного до двух лет позволит высвободить ресурсы имеющихся экспертов и направить их на углубленный анализ сложных кейсов и результатов анализа известных схем недобросовестного поведения, что позволит существенно увеличить как количество расследований, так сократить сроки реализации мер»,— пояснила старший управляющий директор по комплаенсу и этике бизнеса Мосбиржи Ирина Грекова.
Манипулирование фондовым рынком включает инвестиционные рекомендации. Один из последних случаев выявили в России в середине апреля. По данным МВД, сотрудники компании PFL Advisors через подконтрольные Telegram-каналы («РынкиДеньгиВласть | РДВ», «Волк с Мосбиржи», «Сигналы РЦБ») рассказывали о привлекательности ценных бумаг. Это позволило им совершить более 55 тыс. операций с акциями и депозитарными расписками 19 крупных российских компаний.
Внедрение Мосбиржей ИИ для борьбы с манипулированием рынком и инсайдерской торговлей является частью более широкой тенденции использования искусственного интеллекта в финансовой сфере. Мосбиржа ранее уже тестировала торги с участием ИИ-агентов и планирует запускать фьючерсы на ETF, специализирующиеся на инвестициях в полупроводники и ИИ. В то же время, существуют опасения относительно возможных манипуляций рынком при повсеместном внедрении инвестиционных советов на основе ИИ, а также проблемы возможного использования ИИ мошенниками. Председатель правления Московской биржи Виктор Жидков отмечал, что мошенники пользуются доверием к бирже и мимикрируют под ее бренд, создавая фейковые сайты.
Ранее Центробанк уже устанавливал факты манипулирования рынком физическими лицами и компаниями, которые проводили согласованные операции на срочном и фондовом рынках, в основном с низколиквидными инструментами, что приводило к существенным отклонениям объема торгов. Эти случаи выявлялись на фоне роста активности частных инвесторов, которые, по оценкам ВТБ, к 2026 году могут составить 34% взрослого населения России с брокерскими счетами. Большая часть этих инвесторов — розничные инвесторы, которые, по мнению Дмитрия Лесного из «Финам», наиболее уязвимы. ЦБ и Мосбиржа проводят работу по борьбе с нестандартным движением цен акций, особенно из третьего эшелона, где используются такие механизмы, как дискретные аукционы и сужение ценовых коридоров.
Уголовное дело о манипулировании рынком – относительно новая и нечасто применяемая статья в России. Например, случай на СПБ Бирже 2023 года, когда фейковое заявление о банкротстве вызвало падение акций на треть, показал, что поиск манипуляторов должен быть несложен, так как организаторы торгов имеют доступ к данным сделок. Однако, несмотря на кажущуюся простоту, практика показывает, что расследования могут быть длительными и сложными. Например, в одном из дел, касающемся аферы 2016-2018 годов, только к 2025 году обвинение было переквалифицировано на более тяжкую статью, а ряд участников до сих пор утверждают, что не понимают сути претензий. На данный момент ЦБ РФ предлагает повысить порог привлечения к уголовной ответственности за манипулирование с 3,75 млн до 100 млн рублей.
В целом, развитие технологий искусственного интеллекта активно интегрируется в финансовые рынки, предлагая новые возможности для анализа и повышения эффективности, но одновременно создает и новые вызовы в области регулирования и обеспечения безопасности, поскольку мошенники также могут использовать ИИ. Финансовые эксперты, такие как Андрей Бархота, предупреждают о риске манипуляций рынком при повсеместном внедрении инвестиционных советов на основе алгоритмов.