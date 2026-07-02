В ЦБ описали кодекс этики для инвестиционных блогеров

Банк России допускает создание этического кодекса для инвестиционных блогеров, рассказал зампред ЦБ Михаил Мамута на Финансовом конгрессе регулятора. По его словам, в основу этих правил должна лечь борьба с недобросовестными инфлюенсерами.

Господин Мамута напомнил, что на прошлой неделе ЦБ встречался с инвестблогерами для обсуждения этой темы. «Все согласились, что для того чтобы это делать, нам надо как-то все-таки отделить прозрачную, белую часть рынка от непрозрачной. И сам рынок предложил следующую модель, что они, как мне кажется, вполне готовы обсуждать идею своего саморегулирования собственного и присоединения добровольного к определенному кодексу этики поведения»,— уточнил зампред регулятора в комментарии «РБК Инвестициям».

Среди положений возможного кодекса Михаил Мамута назвал неанонимность, профиль инвестблогера с данными об опыте работы и инвестирования, а также отсутствие конфликта интересов или раскрытие информации о его возникновении. Также зампред ЦБ рассмотрел возможность привлекать «теневых финфлюенсеров» к ответственности.

В феврале Банк России опубликовал доклад «О подходах к регулированию деятельности финансовых инфлюенсеров», в котором предложил создать реестр таких блогеров, ввести требования к их квалификации и установить ответственность за качество информации, которую они распространяют. Кроме того, допускалось введение маркировки рекламных материалов. Для включения в реестр инвестблогеров необходимо:

Специальное экономическое образование;

Наличие сертификата финансового аналитика;

Опыт работы в финансовой сфере и с финансовыми инструментами более года;

Членство в саморегулируемой организации (СРО);

Отсутствие нарушений по манипулированию ценами и судимости.

Один из последних случаев манипулирования фондовым рынком в России выявили в середине апреля. По данным МВД, сотрудники компании PFL Advisors через подконтрольные Telegram-каналы («РынкиДеньгиВласть | РДВ», «Волк с Мосбиржи», «Сигналы РЦБ») рассказывали о привлекательности ценных бумаг. Это позволило им совершить более 55 тыс. операций с акциями и депозитарными расписками 19 крупных российских компаний.