Lego представила восьмиметровую копию Кубка мира по футболу
Компания Lego установила копию Кубка мира по футболу на Рокфеллер Плаза в Нью-Йорке. Высота игрушечного трофея составляет 8,4 метра.
Фото: Diane Bondareff / AP Content / AP
Конструктор состоит из 1,36 млн кирпичиков Lego. На сборку и установку копии Кубка мира у команды, состоящей из 59 специалистов, ушло более восьми месяцев. Трофей окружен Lego-фигурками участников чемпионата мира — Лионеля Месси, Килиана Мбаппе, Криштиану Роналду и Винисиуса Жуниора.
Создание монумента приурочено к открытию фан-зоны Lego в Нью-Йорке. Она будет доступна до финала чемпионата мира, который пройдет 19 июля. В презентации копии трофея принял участие бывший капитан сборной Бразилии Кафу. Он дважды становился чемпионом мира — в 1998 и 2002 годах.
Перед стартом турнира Lego выпустила несколько специальных наборов. В коллекцию вошел игрушечный Кубок мира, состоящий из 2842 деталей. Конструктор имеет ту же высоту, что и оригинальный трофей,— 36,8 см.
Взаимодействие Lego и FIFA по поводу Кубка мира по футболу не ограничивается данной акцией. Ранее, 3 декабря 2025 года, компании анонсировали выпуск конструктора в виде Кубка мира, который поступит в продажу 1 марта 2026 года и будет стоить $200. Его высота соответствует оригинальному трофею — 36,8 см, а внутри скрыто миниатюрное футбольное поле и фигурка человечка с маленьким кубком. Для продвижения этого набора были отредактированы кадры с победителями прошлых чемпионатов мира, где на месте трофеев в руках игроков появились фирменные пакеты Lego.
Кроме того, Lego выпустила ролик, в котором звезды предстоящего чемпионата мира Лионель Месси, Криштиану Роналду, Килиан Мбаппе и Винисиус Жуниор собирают Кубок мира, пытаясь поместить свою мини-фигурку на его вершину. Этот чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике и впервые будет принимать 48 сборных.