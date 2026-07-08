Lego представила восьмиметровую копию Кубка мира по футболу

Компания Lego установила копию Кубка мира по футболу на Рокфеллер Плаза в Нью-Йорке. Высота игрушечного трофея составляет 8,4 метра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Diane Bondareff / AP Content / AP Фото: Diane Bondareff / AP Content / AP

Конструктор состоит из 1,36 млн кирпичиков Lego. На сборку и установку копии Кубка мира у команды, состоящей из 59 специалистов, ушло более восьми месяцев. Трофей окружен Lego-фигурками участников чемпионата мира — Лионеля Месси, Килиана Мбаппе, Криштиану Роналду и Винисиуса Жуниора.

Создание монумента приурочено к открытию фан-зоны Lego в Нью-Йорке. Она будет доступна до финала чемпионата мира, который пройдет 19 июля. В презентации копии трофея принял участие бывший капитан сборной Бразилии Кафу. Он дважды становился чемпионом мира — в 1998 и 2002 годах.

Перед стартом турнира Lego выпустила несколько специальных наборов. В коллекцию вошел игрушечный Кубок мира, состоящий из 2842 деталей. Конструктор имеет ту же высоту, что и оригинальный трофей,— 36,8 см.

Таисия Орлова