СКР обвинил бывшего главу Нацгвардии Украины в убийстве гражданских в Мариуполе

СКР заявил о причастности бывшего командующего Национальной гвардией Украины Юрия Лебедя к военным преступлениям в Мариуполе в 2022 году. По данным ведомства, по его приказу военнослужащие ВСУ убили не менее 365 человек. Его заочно обвинили в жестоком обращении с гражданским населением, сообщила пресс-служба СКР.

По версии следствия, в 2022 году Юрий Лебедь приказал взять Мариуполь в блокаду и использовать жителей города как прикрытие, а также убивать желавших уехать. Также, по данным СКР, из-за действий ВСУ в городе были разрушены 45 тыс. домов и социальных объектов. Российское ведомство объявило экс-главу украинской Нацгвардии в международный розыск.

7 июля суд в ДНР приговорил к пожизненному заключению четырех командиров бригады ВСУ по обвинению в убийствах мирных жителей и военнопленных в Мариуполе.

Подробнее — в материале «Ъ» «Украинские морпехи ушли на пожизненное».

Никита Черненко