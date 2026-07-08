СКР обвинил бывшего главу Нацгвардии Украины в убийстве гражданских в Мариуполе
СКР заявил о причастности бывшего командующего Национальной гвардией Украины Юрия Лебедя к военным преступлениям в Мариуполе в 2022 году. По данным ведомства, по его приказу военнослужащие ВСУ убили не менее 365 человек. Его заочно обвинили в жестоком обращении с гражданским населением, сообщила пресс-служба СКР.
По версии следствия, в 2022 году Юрий Лебедь приказал взять Мариуполь в блокаду и использовать жителей города как прикрытие, а также убивать желавших уехать. Также, по данным СКР, из-за действий ВСУ в городе были разрушены 45 тыс. домов и социальных объектов. Российское ведомство объявило экс-главу украинской Нацгвардии в международный розыск.
7 июля суд в ДНР приговорил к пожизненному заключению четырех командиров бригады ВСУ по обвинению в убийствах мирных жителей и военнопленных в Мариуполе.
Подробнее — в материале «Ъ» «Украинские морпехи ушли на пожизненное».
Российские следственные органы регулярно предъявляют обвинения военнослужащим ВСУ, а также других украинских формирований, в военных преступлениях. Например, в августе 2023 года Верховный суд ДНР приговорил бойца ВСУ Василия Шитрю к пожизненному сроку за убийство мирных жителей Мариуполя, а еще одного военнослужащего "Азова" (организация признана в РФ террористической и запрещена) Анатолия Килюшика — к 25 годам заключения по аналогичному обвинению. В апреле 2024 года обвинения заочно предъявили трём командирам подразделений ВСУ за преступления против мирных жителей Донбасса, а в июне 2023 года Военная прокуратура объединенной группировки войск и сил в Донбассе утвердила обвинение в адрес стрелка ВСУ Эдуарда Колесника, обвиняемого в покушении на убийство и жестоком обращении с гражданским населением ЛНР. Также, в мае 2023 года Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону начал рассмотрение дела в отношении военнослужащего ВСУ Антона Чередника, обвиняемого в жестоком обращении с гражданскими лицами.