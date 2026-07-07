Украинские морпехи ушли на пожизненное

Как стало известно “Ъ”, Верховный суд (ВС) ДНР приговорил к пожизненному заключению четырех командиров 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ (36 ОБрМП ВСУ). Их признали виновными в совершении военных преступлений: в частности, морпехи, по данным обвинения, приказывали расстреливать мирных жителей и военнопленных в Мариуполе. Всего следствие доказало причастность осужденных к 93 убийствам и 81 покушению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подсудимые Владимир Баранюк, Дмитрий Кармянков, Виталий Ярошенко и Николай Бирюков во время вынесения приговора (7 июля 2026 года)

Фото: Следственный комитет Российской Федерации Подсудимые Владимир Баранюк, Дмитрий Кармянков, Виталий Ярошенко и Николай Бирюков во время вынесения приговора (7 июля 2026 года)

Фото: Следственный комитет Российской Федерации

ВС ДНР, с учетом позиции представителя Главной военной прокуратуры (ГВП), вынес приговор бывшим командиру бригады морской пехоты ВСУ Владимиру Баранюку, заместителю командира по боевой подготовке Виталию Ярошенко, начальнику штаба Дмитрию Кармянкову, а также командиру 501-го батальона (входит в 36-ю бригаду) Николаю Бирюкову.

Как отметили в ГВП, их всех признали виновными в покушениях на убийства по мотивам политической ненависти (ч. 3 ст. 30, п. «а», «е», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и убийствах двух и более лиц, включая малолетнего, на почве идеологической вражды (п. «а», «в», «е», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Кроме того, украинским военнослужащим вменили в вину умышленное уничтожение чужого имущества, а также жестокое обращение с военнопленными и гражданским населением и применение запрещенных средств и методов ведения войны.

Как сообщили «Ъ» в пресс-службе ВС ДНР, всех четверых подсудимых приговорили к пожизненному лишению свободы с содержанием в колонии особого режима.

Источники “Ъ” в правоохранительных органах рассказали, что бойцы 36-й бригады по приказу украинского военного руководства должны были занять оборону в «секторе С» Мариуполя, а также организовать круговую блокаду доверенного им участка. Кроме того, командирам приказали донести до подчиненных, что они должны пытать и убивать российских военнопленных, расстреливать мирных жителей и любого подозреваемого в поддержке СВО и содействии армии России. Так, как установило следствие, один из бойцов 36 ОБрМП в конце февраля 2022 года открыл огонь по трем мирным жителям, стоящим у разрушенной заправки. Все трое погибли на месте.

Всего с февраля по май 2022 года украинские морпехи, по данным российских следственных органов, убили 93 мирных жителей и военнопленных, а также совершили покушение на убийство еще 81 человека.

От нанесенных фигурантами артиллерийских ударов повреждения получили 89 зданий, включая 9 школь и 8 детских садов. Ущерб инфраструктуре следствие оценило более чем в 1,5 млрд руб.

36-я бригада морской пехоты ВСУ была сформирована в 2015 году на базе бойцов крымской 36-й отдельной бригады береговой обороны, эвакуированных с полуострова в 2014 году. Уже с февраля 2015 года морпехи воевали против сил ДНР на мариупольском направлении. После начала СВО в 2022 году бригада участвовала в боях против ВС РФ в районе Мариуполя.

Морпехи заняли позиции на территории завода «Азовмаш» (находится северо-западнее «Азовстали»). Как рассказывал на допросе Баранюк, в один момент ему сообщили о приближении отрядов деблокации и он вместе с сослуживцами попытался вырваться из окружения. На деле никаких отрядов не было, и 13 апреля 2022 года бойцы бригады соединились в «Азовстали» с членами националистического батальона «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен). В мае того же года морпехи и участники батальона, включая его командиров, сдались в плен к российским военнослужащим.

Часть командиров 36-й бригады позже попали в программу обмена военнопленными между Россией и Украиной. Так, 21 сентября 2022 года из России в Турцию вывезли одного из командиров 36-й бригады майора Сергея Волынского. Согласно договоренностям, до конца спецоперации он должен был оставаться в Турции, однако в июле 2023 года вернулся на Украину вместе с командирами «Азова» (признан в России террористической организацией и запрещен).

Никита Черненко