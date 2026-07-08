Цена нефти Brent превысила $78 на новостях о срыве перемирия между США и Ираном
Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в сентябре поднимался на 5,38% — до $78,15 за баррель, свидетельствуют данные торгов на бирже ICE в 11:32 мск. По состоянию на 11:59 мск контракт продолжил расти на 6,23% — до $78,77 за баррель.
В тоже время августовский фьючерс на нефть марки WTI прибавлял 6,39%, торгуясь на уровне $74,94 за баррель. Так котировки отреагировали на эскалацию конфликта США и Ирана. После ночного обмена ударами американский президент Дональд Трамп заявил об отмене режима прекращения огня. По его словам, вести переговоры с Тегераном не имеет смысла.
Эскалация конфликта между США и Ираном — ключевой фактор, влияющий на мировые цены на нефть. Подобные события, включая слухи о готовности США нанести удары по Ирану, ранее уже приводили к значительному росту котировок, поскольку нестабильность в регионе может вызвать перебои с поставками. Например, угрозы Ирана заблокировать Ормузский пролив и его фактическое ограничение движения танкеров провоцировали скачки цен на нефть Brent до более чем $95-$100 за баррель. Этот пролив является важнейшей транспортной артерией, через которую проходит до трети мировых поставок сырой нефти.
В июне 2026 года США и Иран уже подписывали меморандум о прекращении боевых действий и согласовании дальнейшего мира, что тогда, наоборот, привело к падению цен на нефть. При этом, даже во время хрупкого перемирия, цены на нефть оставались чувствительными к любым признакам дальнейших конфликтов. Однако прогнозы американского Минэнерго, сделанные накануне текущего события 7 июля 2026 года, свидетельствовали об ожидании снижения средней стоимости Brent до $81,9 за баррель к концу 2026 года, исходя из предположения об урегулировании конфликта и обеспечении судоходства через Ормузский пролив.