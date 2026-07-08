Цена нефти Brent превысила $78 на новостях о срыве перемирия между США и Ираном

Фьючерс на нефть марки Brent с поставкой в сентябре поднимался на 5,38% — до $78,15 за баррель, свидетельствуют данные торгов на бирже ICE в 11:32 мск. По состоянию на 11:59 мск контракт продолжил расти на 6,23% — до $78,77 за баррель.

В тоже время августовский фьючерс на нефть марки WTI прибавлял 6,39%, торгуясь на уровне $74,94 за баррель. Так котировки отреагировали на эскалацию конфликта США и Ирана. После ночного обмена ударами американский президент Дональд Трамп заявил об отмене режима прекращения огня. По его словам, вести переговоры с Тегераном не имеет смысла.