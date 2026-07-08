Представленный на «Иннопроме» троллейбус МАЗ останется в Екатеринбурге

В Екатеринбурге будет проходить испытания троллейбус МАЗ, который представили на международной промышленной выставке «Иннопром», сообщили в департаменте информационной политики региона. После них будет принято решение о дальнейшем использовании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Булат Алексеев, Коммерсантъ Фото: Булат Алексеев, Коммерсантъ

В ходе опытной эксплуатации троллейбуса будет дана оценка возможностям новой техники и принято решение о ее возможном использовании в городском общественном транспорте. «Мы практически полностью обновили парк троллейбусов. Сейчас важно посмотреть, как новая техника покажет себя в эксплуатации. Если она хорошо себя зарекомендует, у города будет возможность рассматривать ее для дальнейшего приобретения»,— отметил Денис Паслер.

На «Иннопроме» Беларусь показала новый троллейбус МАЗ 303T21 с увеличенным автономным ходом до 30 км. Он оснащен белорусским электродвигателем и российскими батареями компании «Системы автономной энергии». Локализация производства троллейбусов в рамках Союзного государства составляет 93%.

Ирина Пичурина