Экс-тренер «Реала» Альваро Арбелоа возглавил «Фулхэм»
Альваро Арбелоа назначен на пост главного тренера английского футбольного клуба «Фулхэм». Контракт с испанским специалистом рассчитан до лета 2029 года.
Альваро Арбелоа
Фото: Kacper Pempel / File Photo / Reuters
«Для меня большая честь начать новый этап в ''Фулхэме'' — старейшем клубе Лондона. Я чувствую огромную ответственность и очень благодарен руководству за оказанное мне доверие»,— приводит пресс-служба команды слова испанца. Отмечается, что предсезонная подготовка начнется на следующей неделе.
С 2020 года Альваро Арбелоа работал в системе мадридского «Реала», где тренировал молодежные команды разных возрастов. В январе 2026 года он возглавил основную команду «Реала». Под его руководством клуб финишировал на втором месте в чемпионате Испании.
В должности главного тренера «Фулхэма» Альваро Арбелоа сменил португальца Марку Силву. В завершившемся чемпионате команда заняла 11-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги. В первом туре нового сезона «Фулхэм» на своем поле примет «Челси», который в июне возглавил Хаби Алонсо — предшественник Альваро Арбелоа на посту главного тренера «Реала».
Несмотря на то, что Альваро Арбелоа был назначен главным тренером мадридского «Реала» в январе 2026 года и команда финишировала второй в чемпионате, его работа не была лишена проблем. «Реал» не завоевал никаких трофеев в завершившемся сезоне, уступив в 1/16 финала Кубка страны клубу из второго дивизиона «Альбасете» и проиграв мюнхенской «Баварии» в Лиге чемпионов. Отставка Арбелоа с поста главного тренера «Реала» по окончании сезона была объявлена 22 мая 2026 года, и его сменил Жозе Моуринью, который тренировал команду с 2010 по 2013 год и вновь возглавил её с 13 июля 2026 года.
Его предшественник, Хаби Алонсо, возглавил мадридский «Реал» в мае 2025 года после ухода Карло Анчелотти. Под руководством Алонсо команда провела 34 матча, одержав 24 победы. Однако он был уволен после поражения «Реала» от «Барселоны» в финале испанского Суперкубка и проблем в чемпионате. В свою очередь, Хаби Алонсо получил признание за успешную работу в немецком «Байере», приведя его к победе в чемпионате и Суперкубке Германии, а также дойдя до финала Лиги Европы в предыдущем сезоне.