Экс-тренер «Реала» Альваро Арбелоа возглавил «Фулхэм»

Альваро Арбелоа назначен на пост главного тренера английского футбольного клуба «Фулхэм». Контракт с испанским специалистом рассчитан до лета 2029 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Альваро Арбелоа

Фото: Kacper Pempel / File Photo / Reuters Альваро Арбелоа

Фото: Kacper Pempel / File Photo / Reuters

«Для меня большая честь начать новый этап в ''Фулхэме'' — старейшем клубе Лондона. Я чувствую огромную ответственность и очень благодарен руководству за оказанное мне доверие»,— приводит пресс-служба команды слова испанца. Отмечается, что предсезонная подготовка начнется на следующей неделе.

С 2020 года Альваро Арбелоа работал в системе мадридского «Реала», где тренировал молодежные команды разных возрастов. В январе 2026 года он возглавил основную команду «Реала». Под его руководством клуб финишировал на втором месте в чемпионате Испании.

В должности главного тренера «Фулхэма» Альваро Арбелоа сменил португальца Марку Силву. В завершившемся чемпионате команда заняла 11-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги. В первом туре нового сезона «Фулхэм» на своем поле примет «Челси», который в июне возглавил Хаби Алонсо — предшественник Альваро Арбелоа на посту главного тренера «Реала».

Таисия Орлова