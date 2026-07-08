«Эталон» начал второй этап конвертации GDR в акции
Девелопер «Эталон» запустил второй этап конвертации глобальных депозитарных расписок (GDR — Global Depositary Receipt) Etalon Group PLC в обыкновенные акции МКПАО «Эталон Груп», сообщила пресс-служба компании.
Держатели GDR, которые еще не получили акции МКПАО «Эталон Груп», могут с 8 июля до 5 ноября предоставить в депозитарий «Ракурс Инвест» заявление об их конвертации.
В июле 2025 года прошел первый этап конвертации GDR Etalon Group PLC в акции. Тогда была конвертирована большая часть расписок, обращение которых стало невозможно из-за регулярных ограничений. Сейчас на счете депозитарных программ учитываются акции, которые составляют не более 6% от общего числа ценных бумаг МКПАО «Эталон Груп».
Прошлым летом группа «Эталон» также завершила редомициляцию (переезд юрлица) с Кипра в Россию. Компания начала готовиться к включению своих акций во второй уровень листинга Московской биржи. Основной акционер компании — АФК «Система» (48,8%). Среди других владельцев указаны фонды Mubadala (6,3%), Kopernik (5%), Prosperity Capital (4,1%) и свободный рынок.
ГК «Эталон», мажоритарным акционером которой является АФК «Система», активно расширяет свою деятельность в российских регионах, начав эту программу в 2021 году. Компания уже реализовала масштабные проекты в таких городах, как Омск, Новосибирск, Екатеринбург, Тюмень и Казань. Помимо этого, «Эталон» приобрел 65% в совместном предприятии для крупного строительного проекта в Ростове-на-Дону с планами застройки 300 га в Железнодорожном районе и возможностью увеличения площади до 800 га.
Компания также активно трансформирует свою бизнес-модель и внедряет цифровые решения для оптимизации процессов и снижения издержек. Эти изменения происходят на фоне общего давления на девелоперскую отрасль, вызванного такими факторами, как дефицит трудовой силы, рост стоимости материалов и меняющиеся условия льготной ипотеки. В 2024 году выручка «Эталона» выросла на 44% до 130,9 млрд рублей, хотя чистый убыток увеличился почти в два раза, достигнув 6,9 млрд рублей.
В процессе редомициляции и конвертации GDR «Эталон» сталкивается с необходимостью адаптации к новым условиям рынка. Компания стремится увеличить акционерную стоимость и расширить региональную экспансию, привлекая инвесторов через SPO. Например, в 2025 году планировалось размещение до 400 млн дополнительных обыкновенных акций на Мосбирже, что поможет профинансировать приобретение АО «Бизнес-Недвижимость» с портфелем из 42 объектов в Москве и Санкт-Петербурге.