«Эталон» начал второй этап конвертации GDR в акции

Девелопер «Эталон» запустил второй этап конвертации глобальных депозитарных расписок (GDR — Global Depositary Receipt) Etalon Group PLC в обыкновенные акции МКПАО «Эталон Груп», сообщила пресс-служба компании.

Держатели GDR, которые еще не получили акции МКПАО «Эталон Груп», могут с 8 июля до 5 ноября предоставить в депозитарий «Ракурс Инвест» заявление об их конвертации.

В июле 2025 года прошел первый этап конвертации GDR Etalon Group PLC в акции. Тогда была конвертирована большая часть расписок, обращение которых стало невозможно из-за регулярных ограничений. Сейчас на счете депозитарных программ учитываются акции, которые составляют не более 6% от общего числа ценных бумаг МКПАО «Эталон Груп».

Прошлым летом группа «Эталон» также завершила редомициляцию (переезд юрлица) с Кипра в Россию. Компания начала готовиться к включению своих акций во второй уровень листинга Московской биржи. Основной акционер компании — АФК «Система» (48,8%). Среди других владельцев указаны фонды Mubadala (6,3%), Kopernik (5%), Prosperity Capital (4,1%) и свободный рынок.