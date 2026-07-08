В Чувашии нашли 170 кг наркотиков при досмотре иномарки

Составлено ИИ-Ассистентъ

Задержанные по такой статье злоумышленники часто привлекаются к ответственности за покушение на незаконный сбыт наркотических средств. Например, в Татарстане в апреле 2025 года полиция задержала мужчину, пытавшегося спрятать в тайнике более 50 граммов мефедрона, который он планировал распространять. Схожие инциденты происходят и в других регионах: так, в Нижнем Новгороде суд арестовал администратора интернет-магазина, который распространял наркотики через тайники-закладки и которому грозит до 20 лет лишения свободы. В феврале 2024 года в Арзамасе был задержан безработный уроженец Карелии с крупной партией метилэфедрона, также планировавший сбыт через закладки.

Правоохранительные органы активно борются с незаконным оборотом наркотиков, регулярно изымая крупные партии. Например, в Нижегородской области за первое полугодие 2024 года было изъято более 256 кг наркотиков, что в четыре раза больше, чем годом ранее. В Тюменской области, хотя количество преступлений в этой сфере сократилось на 16,4% по сравнению с 2023 годом, полицейские все равно изъяли 241 кг наркотических средств. Эти данные показывают масштабы проблемы и постоянную работу правоохранителей по её пресечению.