CNBC: власти США хотят ограничить для бизнеса использование китайского ИИ
По данным телеканала CNBC, американские законодатели и представители исполнительной власти рассматривают способы ограничения растущего использования китайских моделей ИИ в американских компаниях. «Растущее использование китайских моделей ИИ в американских компаниях вызывает серьезные опасения»,— цитирует телеканал неназванного представителя Госдепартамента.
В некоторых государственных ведомствах США уже запрещено использование китайских моделей ИИ, включая DeepSeek. Однако руководители многих технологических компаний, в том числе Брайан Армстронг из криптокомпании Coinbase и Фло Кривелло из стартапа Lindy, занимающегося разработкой ИИ, открыто рекламируют использование китайских ИИ-моделей для снижения затрат.
В этой связи профильные комитеты Конгресса США изучают, насколько использование таких моделей может нанести вред американскому бизнесу с точки зрения кибербезопасности и как можно ограничить использование китайского ИИ в частном секторе. «Комитеты изучают, обладают ли Соединенные Штаты достаточно открытой стратегией в области ИИ, чтобы гарантировать, что американским компаниям и специалистам по кибербезопасности не придется выбирать между дорогими или ограниченными американскими моделями и дешевыми, эффективными альтернативами, разработанными в КНР»,— сообщил CNBC на условиях анонимности помощник руководителя одного из комитетов.
В числе возможных мер перечисляется применение федеральных запретов на закупки, которые включали бы ограничение использования китайских моделей ИИ государственными учреждениями и частными компаниями, обслуживающими правительство США.
Инициатива США по ограничению использования китайских моделей искусственного интеллекта (ИИ) для бизнеса является частью более широкой стратегии по сдерживанию технологического развития Китая. Ранее Вашингтон уже вводил ограничения на поставки в Китай чипов для ИИ и рассматривал возможность ограничения доступа к облачным технологиям, которые используют продвинутые ИИ-чипы. Эти меры вызваны опасениями, что китайские технологии могут быть использованы в военных целях и представляют угрозу национальной безопасности США. Власти США также выражают стремление не допустить попадания критически важных передовых технологий в руки тех, кто может использовать их для угрозы американской безопасности.
Следует отметить, что китайские власти, в свою очередь, также принимают меры по контролю над технологиями ИИ. КНР ужесточает контроль над зарубежными сделками с участием китайских инвесторов, технологиями, данными и вопросами национальной безопасности, а также тестирует ИИ-модели на соответствие «ключевым социалистическим ценностям». Более того, Китай первым в мире законодательно отрегулировал деятельность генеративного ИИ, а до этого ограничивал доступ своих граждан к зарубежным аналогам ChatGPT, включая продукты OpenAI. Эти действия отражают глобальную «гонку вооружений» в сфере ИИ, где США и Китай являются лидерами по инвестициям и разработкам, активно конкурируя друг с другом.
Ситуация осложняется тем, что зарубежные ИИ модели, такие как ChatGPT от OpenAI, запрещены в материковом Китае в рамках так называемого Великого китайского файрвола, что не позволяет компаниям США эффективно конкурировать на этом рынке. Кроме того, недавно стало известно, что американская компания Anthropic уличила китайского технологического гиганта Alibaba Group в незаконном использовании возможностей её модели ИИ Claude. Ранее в феврале Anthropic также обвиняла в аналогичной акции китайский стартап DeepSeek, модель которого, несмотря на санкции, смогла получить значительную популярность и обрушила акции западных техногигантов. Все эти события свидетельствуют о значительном уровне соперничества и озабоченности по поводу сохранения технологического лидерства обеих стран в области ИИ.