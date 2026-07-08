CNBC: власти США хотят ограничить для бизнеса использование китайского ИИ

По данным телеканала CNBC, американские законодатели и представители исполнительной власти рассматривают способы ограничения растущего использования китайских моделей ИИ в американских компаниях. «Растущее использование китайских моделей ИИ в американских компаниях вызывает серьезные опасения»,— цитирует телеканал неназванного представителя Госдепартамента.

В некоторых государственных ведомствах США уже запрещено использование китайских моделей ИИ, включая DeepSeek. Однако руководители многих технологических компаний, в том числе Брайан Армстронг из криптокомпании Coinbase и Фло Кривелло из стартапа Lindy, занимающегося разработкой ИИ, открыто рекламируют использование китайских ИИ-моделей для снижения затрат.

В этой связи профильные комитеты Конгресса США изучают, насколько использование таких моделей может нанести вред американскому бизнесу с точки зрения кибербезопасности и как можно ограничить использование китайского ИИ в частном секторе. «Комитеты изучают, обладают ли Соединенные Штаты достаточно открытой стратегией в области ИИ, чтобы гарантировать, что американским компаниям и специалистам по кибербезопасности не придется выбирать между дорогими или ограниченными американскими моделями и дешевыми, эффективными альтернативами, разработанными в КНР»,— сообщил CNBC на условиях анонимности помощник руководителя одного из комитетов.

В числе возможных мер перечисляется применение федеральных запретов на закупки, которые включали бы ограничение использования китайских моделей ИИ государственными учреждениями и частными компаниями, обслуживающими правительство США.

Евгений Хвостик