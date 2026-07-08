Акции «Полюса» упали почти на 17% на новости о временном отказе от дивидендов

Составлено ИИ-Ассистентъ

Решение "Полюса" приостановить дивидендные выплаты до 2030 года не является беспрецедентным. Компания сталкивалась с подобной ситуацией ранее: акционеры уже отказывались от дивидендов за 2022 и 2023 годы. В 2022 году совет директоров "Полюса" рекомендовал не производить выплаты из-за санкций США, Великобритании и Австралии. Позицию компании поддержали другие крупные российские компании, такие как "Газпром", "Русал" и "Норникель", которые также отказывались от выплат дивидендов.

Ранее аналитики высказывали опасения по поводу влияния отказа от дивидендов на инвестиционную привлекательность "Полюса", несмотря на хорошие финансовые результаты компании в ряде периодов благодаря рекордным ценам на золото. В конце 2024 года "Полюс" увеличил чистую прибыль на 85% и выручку на 53%, а акции компании росли на фоне динамики цен на драгметалл. Тем не менее, аналитики отмечали, что рост акций "Полюса" может быть ограничен корпоративными рисками и возможной коррекцией цен на золото. Дивидендная политика компании часто зависела от экономических факторов и необходимости финансирования крупных инвестиционных проектов, таких как разработка месторождения Сухой Лог.

В 2024 году акции компании "Полюс" демонстрировали рост на 31%, а в первом квартале 2025 года — на 34,5%, что делало их лидерами в золотодобывающем секторе на фоне общего роста цен на золото. Однако в отчётах за первое полугодие 2025 года сократился объем производства на 11% из-за планового снижения добычи на месторождении Олимпиада. Также на бизнес компании оказывают влияние общий рост налоговой нагрузки и увеличение НДПИ, который Минфин РФ вводил временно с 1 июня по 31 декабря.

Для повышения ликвидности и доступности своих акций для широкого круга инвесторов "Полюс" в конце 2024 года рассматривал возможность дробления акций с коэффициентом 1:10. Также компания изучала варианты листинга депозитарных расписок на Астанинской международной бирже, поскольку торги на Лондонской фондовой бирже были заблокированы.