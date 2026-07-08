«Полюс» намерен приостановить дивидендные выплаты до 2030 года

Менеджмент «Полюса» (MOEX: PLZL) будет рекомендовать совету директоров приостановить дивидендные выплаты до 2030 года, указано на сайте раскрытия информации. Решение принято после анализа «текущей рыночной конъюнктуры».

Компания хочет сфокусироваться на инвестиционных программах, в том числе на проектах роста. Рекомендация также связана с высокой стоимостью долгового финансирования и ростом производственных издержек, пояснили в «Полюсе». Отдельное внимание компания уделила снижающейся цене на золото из-за неопределенности денежно-кредитной политики мировых центральных банков.

Акции «Полюса» обвалились на новости о приостановке дивидендных выплат. К 10:08 мск котировки теряли 16,89%, опускаясь до 1,519 тыс. руб. за бумагу.

Вместе с тем акционеры «Полюса» уже одобрили дивиденды за первый квартал 2026 года в размере 29,05 руб. на бумагу. Всего на эти цели направят 28 млрд руб., или 30% EBITDA за отчетный период. Купить акции под выплату можно до 13 июля.