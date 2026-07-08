«Полюс» намерен приостановить дивидендные выплаты до 2030 года
Менеджмент «Полюса» (MOEX: PLZL) будет рекомендовать совету директоров приостановить дивидендные выплаты до 2030 года, указано на сайте раскрытия информации. Решение принято после анализа «текущей рыночной конъюнктуры».
Компания хочет сфокусироваться на инвестиционных программах, в том числе на проектах роста. Рекомендация также связана с высокой стоимостью долгового финансирования и ростом производственных издержек, пояснили в «Полюсе». Отдельное внимание компания уделила снижающейся цене на золото из-за неопределенности денежно-кредитной политики мировых центральных банков.
Акции «Полюса» обвалились на новости о приостановке дивидендных выплат. К 10:08 мск котировки теряли 16,89%, опускаясь до 1,519 тыс. руб. за бумагу.
Вместе с тем акционеры «Полюса» уже одобрили дивиденды за первый квартал 2026 года в размере 29,05 руб. на бумагу. Всего на эти цели направят 28 млрд руб., или 30% EBITDA за отчетный период. Купить акции под выплату можно до 13 июля.
Рекомендация «Полюса» о приостановке дивидендных выплат до 2030 года последовала за возобновлением выплат в 2024 году после трехлетнего перерыва. Тогда решение о выплатах за девять месяцев 2024 года стало сюрпризом для рынка, так как ожидалось, что компания не будет платить дивиденды до завершения строительства месторождения Сухой Лог. В марте 2025 года «Полюс» обновил дивидендную политику, сохранив целевой коэффициент выплат на уровне 30% от показателя EBITDA, и планировал проводить выплаты не реже двух раз в год. В рамках этой политики компания выплатила дивиденды за первое полугодие и третий квартал 2025 года, а также за 2025 год и первый квартал 2026 года.
В 2022 году совет директоров «Полюса» рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2022 и 2021 годов, ссылаясь на введенные санкции. До этого компания обычно платила дивиденды дважды в год, за исключением 2022 года. В прошлом финансовом году, в 2025 году, чистая прибыль «Полюса» заметно сократилась, что привело к снижению прибыли до налогообложения. Несмотря на это, выручка компании в 2024 году увеличилась на 40% до $7,3 млрд, а скорректированный показатель EBITDA вырос на 49% до $5,6 млрд.