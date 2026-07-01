«Полюс» выплатит дивиденды за первый квартал

Акционеры ПАО «Полюс» (MOEX: PLZL) одобрили рекомендацию совета директоров о выплате дивидендов за первый квартал 2026 года в размере 29,05 руб. на бумагу, указано на сайте раскрытия информации. Всего на эти цели планируется направить 28 млрд руб., или 30% EBITDA за отчетный период. Купить акции под дивиденды можно до 13 июля. Дивдоходность составляет около 7,8%.

По итогам 2025 года дивидендная выплата составила 56,8 руб. на акцию. С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов за шесть и девять месяцев прошлого года акционеры «Полюса» получат суммарно 163,65 руб. на бумагу.

«Полюс» — одна из крупнейших в мире золотодобывающих компаний по объему запасов драгметалла, входит в топ-5 лидеров по объему производства. Ключевые активы компании расположены в Сибири и на Дальнем Востоке — в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии. Основной акционер «Полюса» — МКАО «Вандл холдингс лимитед» (46,35%).