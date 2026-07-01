«Полюс» выплатит дивиденды за первый квартал
Акционеры ПАО «Полюс» (MOEX: PLZL) одобрили рекомендацию совета директоров о выплате дивидендов за первый квартал 2026 года в размере 29,05 руб. на бумагу, указано на сайте раскрытия информации. Всего на эти цели планируется направить 28 млрд руб., или 30% EBITDA за отчетный период. Купить акции под дивиденды можно до 13 июля. Дивдоходность составляет около 7,8%.
По итогам 2025 года дивидендная выплата составила 56,8 руб. на акцию. С учетом ранее выплаченных промежуточных дивидендов за шесть и девять месяцев прошлого года акционеры «Полюса» получат суммарно 163,65 руб. на бумагу.
«Полюс» — одна из крупнейших в мире золотодобывающих компаний по объему запасов драгметалла, входит в топ-5 лидеров по объему производства. Ключевые активы компании расположены в Сибири и на Дальнем Востоке — в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии. Основной акционер «Полюса» — МКАО «Вандл холдингс лимитед» (46,35%).
Решение акционеров «Полюса» о выплате дивидендов за первый квартал 2026 года продолжает практику возобновления дивидендных выплат. Компания, будучи крупнейшим золотодобытчиком в России и одним из мировых лидеров, не платила дивиденды три года до 2024 года, что было связано с реализацией масштабного проекта "Сухой Лог". Рынок не ожидал выплат до завершения этого проекта.
Возобновление дивидендных выплат стало возможным благодаря рекордным ценам на золото и ослаблению рубля, что позволило компании демонстрировать отличные финансовые результаты. В 2024 году «Полюс» обновил дивидендную политику, сохранив целевой коэффициент выплат на уровне 30% от показателя EBITDA.
По итогам 2024 года выручка «Полюса» выросла на 40% до $7,3 млрд, а скорректированный показатель EBITDA увеличился на 49%, достигнув нового рекорда в $5,6 млрд. Компания также нарастила выпуск золота на 7% до 3 млн унций. Эти сильные финансовые показатели и благоприятная рыночная конъюнктура способствуют дальнейшим выплатам.