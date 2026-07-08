В Крыму задержаны двое подозреваемых в передаче сведений о военных объектах

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму двух россиян 1991 и 1996 года рождения. Их подозревают в передаче Украине сведений о российских военнослужащих и местах расположения ПВО на полуострове. Об этом сообщили в Центре общественных связей спецслужбы.

По данным ФСБ, россияне выполняли задания в интересах украинских спецслужб. Помимо передачи информации, они фиксировали последствия ударов Украины по российской территории.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о госизмене (ст. 275 УК). Россиян заключили под стражу. Сейчас они дают признательные показания.