«Гонимым везде сочувствуют»

Марин Ле Пен намерена стать президентом Франции. Об этом лидер «Национального объединения» заявила на специальной пресс-конференции. Накануне, 7 июля, суд признал ее виновной по делу о «фиктивных рабочих местах» в Европарламенте. Приговор смягчили: три года лишения свободы — один под электронным браслетом, два условно. При этом лидер французских правых сможет баллотироваться в 2027 году. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Европа постепенно сворачивает с левого курса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Ситуация во Франции очень напоминает Америку накануне выборов 2024 года. Против Дональда Трампа выдвинули 91 обвинение в рамках четырех судебных процессов. Перечислить все, что ему вменялось, затруднительно. Марин Ле Пен осудили за системное правонарушение — создание «фиктивных рабочих мест» в Европарламенте. По версии следствия, лидер «Национального объединения» нарушала закон 11 лет.

Согласно общепринятой практике, любое преследование перспективных политиков добавляет им баллов в рейтинг. Гонимых не то чтобы любят, но им сочувствуют. Тем более в совпадения мало кто верит. Понятно, что те, кто борется за власть, далеко не ангелы, но политическое преследование конкурента легко прослеживается. Трамп в итоге выборы выиграл — и с весомым преимуществом. У партии Ле Пен также высокие шансы. Лидер французских правых сообщила, что пойдет на выборы в тандеме с соратником и фактическим преемником — Жорданом Барделла. Возможно, она впоследствии снимет кандидатуру в его пользу. Интрига жива, и макронистам — сторонникам действующего президента — будет непросто. Как и многочисленным левым.

Главный вопрос: какова вероятность, что Европа перестанет строить коммунизм и перейдет в нормальность? Правые далеко не идеальны — особенно в Германии, где «Альтернатива для Германии» с очень спорной репутацией и идеологией бьет рекорды популярности. Но, может быть, центристы сделают выводы и отойдут от далеких от реальности идей? Возможно, но лучше от этого не станет. По крайней мере сразу. Есть прогнозы: царство левых сменится разбродом и шатаниями, вечными противоречиями и бесконечными выборами. Общество лишилось стержня.

Поиск новой объединительной идеи займет время, и всякое в этот период может случиться. А пока налицо явный реванш Реджепа Тайипа Эрдогана, которого ревнители свободы и демократии еще каких-то 5-10 лет назад критиковали за нарушения прав человека. Теперь они съезжаются в Анкару на саммит НАТО и не жалеют теплых слов в адрес хозяина мероприятия. Ценности, получается, вторичны, когда у Турции есть сильная армия и возможность защитить Старый Свет, который не хочет воевать и которого Дональд Трамп грозит оставить без поддержки в трудную минуту.

Дмитрий Дризе