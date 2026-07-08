Составлено ИИ-Ассистентъ

Южная Корея, несмотря на союзнические отношения с США, долгое время предпочитала дистанцироваться от поставок летального оружия Украине, выдерживая оказываемое на нее давление и ограничиваясь гуманитарной помощью. При этом Сеул последовательно продвигал свое видение будущего урегулирования на Украине, делая ставку на отказ от силового сценария. Россия неоднократно предостерегала Южную Корею от поставок оружия Киеву, указывая на то, что такой шаг мог бы разрушить двусторонние отношения, и предполагала, что возможные поставки оружия Украине могут привести к ответным мерам со стороны РФ.

Изменение позиции Сеула в вопросе поставок оружия на Украину связано с усилением военного сотрудничества России и КНДР, особенно после подписания Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Южная Корея рассматривает это как угрозу своей национальной безопасности и заявляла, что может пересмотреть свою позицию в случае, если Россия начнет снабжать Северную Корею современными вооружениями. Юн Сок Ёль, ранее занимавший пост президента Южной Кореи, не исключал возможность поставок оружия Украине, если возникнут обстоятельства, с которыми «международное сообщество не сможет мириться», такие как серьезная опасность для мирного населения или грубое нарушение законов войны. Сеул также активно развивает сотрудничество с НАТО, рассматривая это как способ укрепить средства сдерживания на Корейском полуострове и получить поддержку в случае дестабилизации безопасности.

Саммит НАТО в Вашингтоне, на который ранее приглашались лидеры Японии, Южной Кореи, Австралии и Новой Зеландии (группа IP4), а также его текущий саммит в Анкаре, подтверждают тенденцию на размывание географической привязки блока и усиление внимания к Азиатско-Тихоокеанскому региону. НАТО планирует углубить и расширить сотрудничество со странами региона, в частности с Южной Кореей, на фоне опасений, связанных с активизацией сотрудничества России и КНДР, а также угрозами со стороны Китая и КНДР. По итогам одного из саммитов НАТО Южная Корея планировала подписать с альянсом документ о сотрудничестве в 11 сферах, включая кибербезопасность и нераспространение ядерного оружия, что подчеркивает растущее взаимодействие Сеула с НАТО.

Страны НАТО уже увеличили свои оборонные бюджеты, и вопрос о том, кто будет осваивать многомиллиардные средства, выделенные на вооружение Украины, имеет принципиальное значение. Например, Польша заключила с Сеулом оружейный контракт на $15 млрд для поставки танков, самоходных артиллерийских орудий, истребителей и ракетных систем залпового огня, при условии, что это оружие не попадет Украине. Таким образом, Южная Корея становится важным поставщиком вооружений для стран НАТО, пополняющих свои запасы, истощенные поставками на Украину.