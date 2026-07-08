В Кемерово ограничили въезд в город транзитных большегрузов

В целях безопасности в Кемерово ограничили въезд транзитных большегрузных машин, сообщил губернатор региона Илья Середюк. С 8 июля заехать в город смогут только большегрузы с путевыми листами от кемеровских предприятий.

Как уточнил господин Середюк, до сих пор через город проходила «существенная часть» транзитных фур, несмотря на то, что два года назад для объезда открыли Северо-Западный обход. «Это создавало экологические и дорожные проблемы, теперь к ним добавились еще и риски безопасности — в том числе атак БПЛА»,— заявил губернатор.

Въезжающие грузовики будут проходить досмотр на постах, которые размещены на каждом из шести основных въездов в город. Также введен запрет на скопление фур, в том числе у крупных предприятий. Обеспечивать порядок будут сотрудники Госавтоинспекции и Росгвардии.