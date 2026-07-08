Минобороны России сообщило об ударах по производству ракет «Фламинго» в Киеве

Вооруженные силы России ночью 8 июля ударили по предприятию компании «Самсунг-Украина», на котором производились и хранились комплектующие для крылатых ракет «Фламинго». Об этом сообщает пресс-служба российского Минобороны.

В ведомстве назвали атаку ответом на удары ВСУ по гражданской инфраструктуре в России. При российском ударе по объектам военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины применялось высокоточное оружие наземного базирования. Помимо предприятия «Самсунг-Украина», российские военнослужащие поразили цех по сборке беспилотников большой и средней дальности.

В пресс-службе Samsung позднее заявили «Ъ», что компания не имеет производственных предприятий на Украине и не производит компоненты для оружия или ракетных систем.

В ночь на 6 июля вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам ВПК и топливно-энергетического комплекса в Киеве. При ударах применялось высокоточное оружие большой дальности наземного, воздушного, морского базирования, а также ударные БПЛА. Было, в частности, поражено сборочное предприятие Киев-1 («Киевский завод "Буревестник"»), производящее беспилотники и радиолокационную технику.