В Пакистане пропал с радаров самолет с пятью членами экипажа

В Пакистане ведется поиск грузового самолета Boeing 737-400 авиакомпании K2 Airways. Он пропал с радаров над Аравийским морем, в 250 км к западу от пакистанского портового города Карачи. На борту находились пять членов экипажа, сообщила The Express Tribune.

Самолет следовал из Шарджи в Карачи. По информации управления аэропортов Пакистана (PAA), радары зафиксировали «быстрое снижение и резкое изменение курса самолета». За несколько минут до этого пилот заявил о проблемах с навигационной системой. Сервис отслеживания полетов Flightradar сообщил, что предварительные данные ADS-B (технология отслеживания воздушных судов) «указывают на возможное крушение».

К месту возможного падения самолета отправлены корабль пакистанских ВМС PNS Zulfiqar и самолет дальнего радиолокационного обнаружения Saab 2000 Erieye. Также в поисковой операции задействовано коммерческое судно «Лахор» Пакистанской национальной судоходной корпорации.