Власти Уругвая призвали Евросоюз не сдавать Латинскую Америку Китаю

Евросоюзу необходимо ускорить полную ратификацию торгового соглашения с МЕРКОСУР, иначе Европа рискует уступить геополитическое влияние в Латинской Америке Китаю. Об этом в интервью Euronews заявил глава МИД Уругвая Марио Лубеткин, чья страна сейчас председательствует в южноамериканском блоке.

Министр призвал Брюссель воспользоваться «историческим шансом» и подчеркнул, что МЕРКОСУР свою часть работы уже выполнил — четыре государства союза утвердили документ всего за два месяца. «Такого никогда не было. Правительства и правые, и левые согласились, потому что мы видим в этом стратегическую важность — не только для нас, но и для Европы», — отметил господин Лубеткин.

Дипломат предупредил, что Латинская Америка не будет ждать бесконечно: за последние 14 лет именно КНР стала главным торговым партнером Уругвая. При этом он подчеркнул, что Монтевидео не планирует выбирать чью-то сторону, несмотря на давление администрации Дональда Трампа, которая пытается ограничить влияние Пекина в западном полушарии. «Если Европа отвергнет это соглашение, последствия будут намного серьезнее для Европы, чем для нас», — заявил он.

Экономическое соглашение между ЕС и МЕРКОСУР буксовало на стадии переговоров более 20 лет. С 1 мая 2026 года его торговый раздел уже запустили в качестве временной меры, однако полное вступление договора в силу заблокировано Европарламентом. В январе депутаты направили запрос в Суд ЕС, чтобы проверить юридическую чистоту соглашения. Разбирательство приостановило процесс ратификации как минимум на год, однако Уругвай планирует углублять коммерческое сотрудничество с Европой, не дожидаясь вердикта судей.

Эрнест Филипповский