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Прокуратура Парижа готовит обвинения парагвайскому сенатору за оскорбление Мбаппе

Прокуратура Парижа начала расследование по фактам расистских высказываний сенатора из Парагвая Селесты Амарильи в адрес нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе. Как сообщает The Guardian, поводом стала жалоба Французской футбольной федерации в национальное подразделение по борьбе с ненавистью в интернете. Власти рассматривают вопрос о предъявлении сенатору обвинения в совершении тяжкого публичного оскорбления или подстрекательстве к ненависти или насилию.

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Сенатор Селеста Амарилья

Сенатор Селеста Амарилья

Фото: Jorge Saenz / AP

Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Фото: Winslow Townson / Reuters

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Сенатор Селеста Амарилья

Фото: Jorge Saenz / AP

Килиан Мбаппе

Фото: Winslow Townson / Reuters

В заявлении, опубликованном 7 июля, прокуратура Парижа уточняет, что «высказывания предположительно были сделаны из-за фактического или предполагаемого происхождения, этнической принадлежности, национальности, расы или религии жертвы». Отмечается, что за эти правонарушения предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до одного года и штрафа в размере €45 тыс.

Парагвайский сенатор опубликовала в социальных сетях серию оскорбительных высказываний в адрес Мбаппе после поражения сборной Парагвая от Франции в 1/8 финала чемпионата мира. Она назвала футболиста «высокомерным и уродливым камерунцем, который тщательно притворяется французом». Госпожа Амарилья также посчитала оскорбительным отказ Мбаппе пожать руку вратарю парагвайской сборной, когда игра закончилась.

В ответ Мбаппе назвал Селесту Амарилью «презренной женщиной, недостойной своего положения». Футболиста поддержал президент Франции Эммануэль Макрон, а МИД Парагвая «выразило сожаление и отвергло» высказывания сенатора. Селеста Амарилья хоть и удалила скандальные высказывания, но опубликовала открытое письмо в адрес Мбаппе, в котором потребовала от футболиста извинений, обвинила его в «гендерном насилии» из-за высказываний о ней и пригрозила судебным иском, если он не откажется от своих комментариев.

Влад Никифоров

Фотогалерея

Золотой мальчик французского футбола

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Килиан Мбаппе начал заниматься футболом в 2004 году в школе клуба «Бонди». Позже он тренировался в Национальном институте футбола Франции. В 2013-2015 годах обучался в академии клуба «Монако»

Килиан Мбаппе начал заниматься футболом в 2004 году в школе клуба «Бонди». Позже он тренировался в Национальном институте футбола Франции. В 2013-2015 годах обучался в академии клуба «Монако»

Фото: Christophe Ena / AP

В 2014 году Килиан Мбаппе дебютировал в сборной Франции до 17 лет. В 2016 году с национальной командой страны выиграл юношеский чемпионат Европы. За основную сборную Франции он впервые выступил в марте 2017 года на отборочном матче чемпионата мира 2018 года

В 2014 году Килиан Мбаппе дебютировал в сборной Франции до 17 лет. В 2016 году с национальной командой страны выиграл юношеский чемпионат Европы. За основную сборную Франции он впервые выступил в марте 2017 года на отборочном матче чемпионата мира 2018 года

Фото: Mathieu Pattier / AP

В декабре 2015 года футболист впервые сыграл в основном составе «Монако». В феврале 2016 года он забил первый мяч за клуб в матче национального первенства против «Труа». Мбаппе стал самым молодым автором гола в истории клуба

В декабре 2015 года футболист впервые сыграл в основном составе «Монако». В феврале 2016 года он забил первый мяч за клуб в матче национального первенства против «Труа». Мбаппе стал самым молодым автором гола в истории клуба

Фото: Dave Thompson / AP

«В этом сезоне я стал открытием, в следующем хочу подтвердить этот уровень. Кто-то считает, что я опережаю свой возраст по развитию. Но на самом деле я обычный 18-летний ребенок. На тренировки меня до сих пор возит мама или клубный водитель» &lt;BR>В сезоне 2016/2017 Килиан Мбаппе в составе «Монако» дошел до полуфинала Лиги Чемпионов, войдя в список лучших бомбардиров турнира. Кроме того, он был признан лучшим молодым французским футболистом Лиги 1

«В этом сезоне я стал открытием, в следующем хочу подтвердить этот уровень. Кто-то считает, что я опережаю свой возраст по развитию. Но на самом деле я обычный 18-летний ребенок. На тренировки меня до сих пор возит мама или клубный водитель»
В сезоне 2016/2017 Килиан Мбаппе в составе «Монако» дошел до полуфинала Лиги Чемпионов, войдя в список лучших бомбардиров турнира. Кроме того, он был признан лучшим молодым французским футболистом Лиги 1

Фото: Claude Paris / AP

В августе 2017 года Килиан Мбаппе забил первый гол за национальную команду Франции на отборочном матче чемпионата мира 2018 года против Нидерландов

В августе 2017 года Килиан Мбаппе забил первый гол за национальную команду Франции на отборочном матче чемпионата мира 2018 года против Нидерландов

Фото: Christophe Ena / AP

«Я никогда не брал ни одного евро за выступления в сборной Франции. Всегда буду играть за свою сборную бесплатно»

«Я никогда не брал ни одного евро за выступления в сборной Франции. Всегда буду играть за свою сборную бесплатно»

Фото: Christophe Ena / AP

В 2018 году Килиан Мбаппе стал чемпионом мира в составе сборной Франции &lt;BR>На фото слева направо: президент России Владимир Путин, французский лидер Эмманюэль Макрон, футболист Килиан Мбаппе и президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович (справа)

В 2018 году Килиан Мбаппе стал чемпионом мира в составе сборной Франции
На фото слева направо: президент России Владимир Путин, французский лидер Эмманюэль Макрон, футболист Килиан Мбаппе и президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович (справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В августе 2017 года Килиан Мбаппе был отправлен в аренду в «Пари Сен-Жермен». В июне следующего года клуб выкупил футболиста за €180 млн. В сезоне 2017/18 он в составе ПСЖ выиграл чемпионат, Кубок Франции и Кубок французской лиги &lt;BR>На фото: с партнером по ПСЖ Неймаром, 2018 год

В августе 2017 года Килиан Мбаппе был отправлен в аренду в «Пари Сен-Жермен». В июне следующего года клуб выкупил футболиста за €180 млн. В сезоне 2017/18 он в составе ПСЖ выиграл чемпионат, Кубок Франции и Кубок французской лиги
На фото: с партнером по ПСЖ Неймаром, 2018 год

Фото: Thibault Camus / AP

В сезоне 2018/2019 Килиан Мбаппе вновь стал чемпионом Франции вместе с ПСЖ

В сезоне 2018/2019 Килиан Мбаппе вновь стал чемпионом Франции вместе с ПСЖ

Фото: Francois Mori / AP

После победы сборной Франции на чемпионате мира 2018 года футболист вместе с командой был награжден Орденом Почетного легиона (на фото)

После победы сборной Франции на чемпионате мира 2018 года футболист вместе с командой был награжден Орденом Почетного легиона (на фото)

Фото: Francois Mori, Pool / AP

В сезоне 2019/20 в составе ПСЖ Килиан Мбаппе снова выиграл чемпионат Франции, а также Кубок Франции и Кубок французской лиги

В сезоне 2019/20 в составе ПСЖ Килиан Мбаппе снова выиграл чемпионат Франции, а также Кубок Франции и Кубок французской лиги

Фото: Daniel Cole / AP

«В футболе высокого уровня никто не прибережет тебе место и не укажет тебе на твои возможности. Только ты сам можешь их обнаружить. Эго, самовлюбленность — это не просто капризы звезд. Это еще и желание превзойти самого себя, выдать лучший результат»

«В футболе высокого уровня никто не прибережет тебе место и не укажет тебе на твои возможности. Только ты сам можешь их обнаружить. Эго, самовлюбленность — это не просто капризы звезд. Это еще и желание превзойти самого себя, выдать лучший результат»

Фото: Christophe Ena / AP

Сезон 2020/21 оказался для ПСЖ менее удачным, однако команда выиграла Кубок Франции

Сезон 2020/21 оказался для ПСЖ менее удачным, однако команда выиграла Кубок Франции

Фото: Bob Edme / AP

В 2022 году футболисту предложили перейти в испанский «Реал Мадрид». Мбаппе в итоге отказался от трансфера и продлил контракт с ПСЖ по формуле «2+1» &lt;BR>На фото: показывает свою футболку на пресс-конференции на стадионе «Париж де Пренс» после решения остаться в ПСЖ, 2022 год

В 2022 году футболисту предложили перейти в испанский «Реал Мадрид». Мбаппе в итоге отказался от трансфера и продлил контракт с ПСЖ по формуле «2+1»
На фото: показывает свою футболку на пресс-конференции на стадионе «Париж де Пренс» после решения остаться в ПСЖ, 2022 год

Фото: Michel Spingler / AP

В сезоне 2022/23 Килиан Мбаппе вновь выиграл чемпионат Франции в составе ПСЖ

В сезоне 2022/23 Килиан Мбаппе вновь выиграл чемпионат Франции в составе ПСЖ

Фото: Stephane Mahe / Reuters

В 2022 году Мбаппе играл за сборную Францию на чемпионате мира. В финале мундиаля команда уступила Аргентине, проиграв в серии пенальти

В 2022 году Мбаппе играл за сборную Францию на чемпионате мира. В финале мундиаля команда уступила Аргентине, проиграв в серии пенальти

Фото: Christophe Ena / AP

Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата мира 2022, забив восемь мячей. С 2023 года нападающий является капитаном сборной Франции по футболу

Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата мира 2022, забив восемь мячей. С 2023 года нападающий является капитаном сборной Франции по футболу

Фото: Peter Cziborra / Reuters

За ПСЖ нападающий провел 308 матчей, в которых забил 256 голов. Стал лучшим бомбардиром в истории клуба. Вместе с командой шесть раз выигрывал чемпионат Франции, два раза Кубок французской лиги, четыре — Кубок Франции и три раза — Суперкубок Франции

За ПСЖ нападающий провел 308 матчей, в которых забил 256 голов. Стал лучшим бомбардиром в истории клуба. Вместе с командой шесть раз выигрывал чемпионат Франции, два раза Кубок французской лиги, четыре — Кубок Франции и три раза — Суперкубок Франции

Фото: Michel Euler / AP

В 2024 году Килиан Мбаппе возглавлял сборную Франции на чемпионате Европы. Команда дошла до полуфинала, в котором проиграла Испании

В 2024 году Килиан Мбаппе возглавлял сборную Франции на чемпионате Европы. Команда дошла до полуфинала, в котором проиграла Испании

Фото: Hassan Ammar / AP

В составе «Реала» в 2024 году Мбаппе стал обладателем Суперкубка УЕФА и Межконтинентального кубка

В составе «Реала» в 2024 году Мбаппе стал обладателем Суперкубка УЕФА и Межконтинентального кубка

Фото: Dave Thompson / AP

«Я понял, что самые большие звезды и великие игроки — скромные люди. Они уважают людей, поэтому люди уважают их. Думаю, есть три ценности — уважение, скромность и открытость»

«Я понял, что самые большие звезды и великие игроки — скромные люди. Они уважают людей, поэтому люди уважают их. Думаю, есть три ценности — уважение, скромность и открытость»

Фото: Manu Fernandez / AP

По итогу сезона 2024/25 Килиан Мбаппе был награжден «Золотой бутсой» (на фото)

По итогу сезона 2024/25 Килиан Мбаппе был награжден «Золотой бутсой» (на фото)

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

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Килиан Мбаппе начал заниматься футболом в 2004 году в школе клуба «Бонди». Позже он тренировался в Национальном институте футбола Франции. В 2013-2015 годах обучался в академии клуба «Монако»

Фото: Christophe Ena / AP

В 2014 году Килиан Мбаппе дебютировал в сборной Франции до 17 лет. В 2016 году с национальной командой страны выиграл юношеский чемпионат Европы. За основную сборную Франции он впервые выступил в марте 2017 года на отборочном матче чемпионата мира 2018 года

Фото: Mathieu Pattier / AP

В декабре 2015 года футболист впервые сыграл в основном составе «Монако». В феврале 2016 года он забил первый мяч за клуб в матче национального первенства против «Труа». Мбаппе стал самым молодым автором гола в истории клуба

Фото: Dave Thompson / AP

«В этом сезоне я стал открытием, в следующем хочу подтвердить этот уровень. Кто-то считает, что я опережаю свой возраст по развитию. Но на самом деле я обычный 18-летний ребенок. На тренировки меня до сих пор возит мама или клубный водитель»
В сезоне 2016/2017 Килиан Мбаппе в составе «Монако» дошел до полуфинала Лиги Чемпионов, войдя в список лучших бомбардиров турнира. Кроме того, он был признан лучшим молодым французским футболистом Лиги 1

Фото: Claude Paris / AP

В августе 2017 года Килиан Мбаппе забил первый гол за национальную команду Франции на отборочном матче чемпионата мира 2018 года против Нидерландов

Фото: Christophe Ena / AP

«Я никогда не брал ни одного евро за выступления в сборной Франции. Всегда буду играть за свою сборную бесплатно»

Фото: Christophe Ena / AP

В 2018 году Килиан Мбаппе стал чемпионом мира в составе сборной Франции
На фото слева направо: президент России Владимир Путин, французский лидер Эмманюэль Макрон, футболист Килиан Мбаппе и президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович (справа)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В августе 2017 года Килиан Мбаппе был отправлен в аренду в «Пари Сен-Жермен». В июне следующего года клуб выкупил футболиста за €180 млн. В сезоне 2017/18 он в составе ПСЖ выиграл чемпионат, Кубок Франции и Кубок французской лиги
На фото: с партнером по ПСЖ Неймаром, 2018 год

Фото: Thibault Camus / AP

В сезоне 2018/2019 Килиан Мбаппе вновь стал чемпионом Франции вместе с ПСЖ

Фото: Francois Mori / AP

После победы сборной Франции на чемпионате мира 2018 года футболист вместе с командой был награжден Орденом Почетного легиона (на фото)

Фото: Francois Mori, Pool / AP

В сезоне 2019/20 в составе ПСЖ Килиан Мбаппе снова выиграл чемпионат Франции, а также Кубок Франции и Кубок французской лиги

Фото: Daniel Cole / AP

«В футболе высокого уровня никто не прибережет тебе место и не укажет тебе на твои возможности. Только ты сам можешь их обнаружить. Эго, самовлюбленность — это не просто капризы звезд. Это еще и желание превзойти самого себя, выдать лучший результат»

Фото: Christophe Ena / AP

Сезон 2020/21 оказался для ПСЖ менее удачным, однако команда выиграла Кубок Франции

Фото: Bob Edme / AP

В 2022 году футболисту предложили перейти в испанский «Реал Мадрид». Мбаппе в итоге отказался от трансфера и продлил контракт с ПСЖ по формуле «2+1»
На фото: показывает свою футболку на пресс-конференции на стадионе «Париж де Пренс» после решения остаться в ПСЖ, 2022 год

Фото: Michel Spingler / AP

В сезоне 2022/23 Килиан Мбаппе вновь выиграл чемпионат Франции в составе ПСЖ

Фото: Stephane Mahe / Reuters

В 2022 году Мбаппе играл за сборную Францию на чемпионате мира. В финале мундиаля команда уступила Аргентине, проиграв в серии пенальти

Фото: Christophe Ena / AP

Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром чемпионата мира 2022, забив восемь мячей. С 2023 года нападающий является капитаном сборной Франции по футболу

Фото: Peter Cziborra / Reuters

За ПСЖ нападающий провел 308 матчей, в которых забил 256 голов. Стал лучшим бомбардиром в истории клуба. Вместе с командой шесть раз выигрывал чемпионат Франции, два раза Кубок французской лиги, четыре — Кубок Франции и три раза — Суперкубок Франции

Фото: Michel Euler / AP

В 2024 году Килиан Мбаппе возглавлял сборную Франции на чемпионате Европы. Команда дошла до полуфинала, в котором проиграла Испании

Фото: Hassan Ammar / AP

В составе «Реала» в 2024 году Мбаппе стал обладателем Суперкубка УЕФА и Межконтинентального кубка

Фото: Dave Thompson / AP

«Я понял, что самые большие звезды и великие игроки — скромные люди. Они уважают людей, поэтому люди уважают их. Думаю, есть три ценности — уважение, скромность и открытость»

Фото: Manu Fernandez / AP

По итогу сезона 2024/25 Килиан Мбаппе был награжден «Золотой бутсой» (на фото)

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

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Составлено ИИ-Ассистентъ

Публичные высказывания, разжигающие ненависть и унижающие достоинство по признакам национальности и принадлежности, могут преследоваться как по административному, так и по уголовному законодательству, в том числе с использованием интернета. Так, в России предусмотрена ответственность по статье 20.3.1 КоАП РФ за возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства с помощью сети, которая может повлечь штраф. При этом в ряде случаев подобное деяние может стать основанием для возбуждения дел по статье 282 УК РФ, максимальное наказание по которой может доходить до пяти лет лишения свободы. Поправки, предложенные Минюстом РФ в 2025 году, предусматривают наступление уголовной ответственности по статье 282 УК РФ даже при однократном совершении проступка.

Помимо этого, во Франции в 2025 году было возбуждено уголовное дело в отношении социальной сети X, где, по жалобам, распространялся ненавистнический и расистский политический контент. Эксперты отмечают, что злоупотребление технологиями со стороны общества и частных лиц без должного регулирования может приводить к политическому преследованию, разжиганию расизма и распространению дезинформации. В 2023 году в Башкирии была создана рабочая группа по вопросам профилактики буллинга среди детей в школах, так как кибербуллинг становится все более распространенной проблемой.

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