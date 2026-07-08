Прокуратура Парижа готовит обвинения парагвайскому сенатору за оскорбление Мбаппе
Прокуратура Парижа начала расследование по фактам расистских высказываний сенатора из Парагвая Селесты Амарильи в адрес нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе. Как сообщает The Guardian, поводом стала жалоба Французской футбольной федерации в национальное подразделение по борьбе с ненавистью в интернете. Власти рассматривают вопрос о предъявлении сенатору обвинения в совершении тяжкого публичного оскорбления или подстрекательстве к ненависти или насилию.
В заявлении, опубликованном 7 июля, прокуратура Парижа уточняет, что «высказывания предположительно были сделаны из-за фактического или предполагаемого происхождения, этнической принадлежности, национальности, расы или религии жертвы». Отмечается, что за эти правонарушения предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до одного года и штрафа в размере €45 тыс.
Парагвайский сенатор опубликовала в социальных сетях серию оскорбительных высказываний в адрес Мбаппе после поражения сборной Парагвая от Франции в 1/8 финала чемпионата мира. Она назвала футболиста «высокомерным и уродливым камерунцем, который тщательно притворяется французом». Госпожа Амарилья также посчитала оскорбительным отказ Мбаппе пожать руку вратарю парагвайской сборной, когда игра закончилась.
В ответ Мбаппе назвал Селесту Амарилью «презренной женщиной, недостойной своего положения». Футболиста поддержал президент Франции Эммануэль Макрон, а МИД Парагвая «выразило сожаление и отвергло» высказывания сенатора. Селеста Амарилья хоть и удалила скандальные высказывания, но опубликовала открытое письмо в адрес Мбаппе, в котором потребовала от футболиста извинений, обвинила его в «гендерном насилии» из-за высказываний о ней и пригрозила судебным иском, если он не откажется от своих комментариев.
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Золотой мальчик французского футбола
Публичные высказывания, разжигающие ненависть и унижающие достоинство по признакам национальности и принадлежности, могут преследоваться как по административному, так и по уголовному законодательству, в том числе с использованием интернета. Так, в России предусмотрена ответственность по статье 20.3.1 КоАП РФ за возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства с помощью сети, которая может повлечь штраф. При этом в ряде случаев подобное деяние может стать основанием для возбуждения дел по статье 282 УК РФ, максимальное наказание по которой может доходить до пяти лет лишения свободы. Поправки, предложенные Минюстом РФ в 2025 году, предусматривают наступление уголовной ответственности по статье 282 УК РФ даже при однократном совершении проступка.
Помимо этого, во Франции в 2025 году было возбуждено уголовное дело в отношении социальной сети X, где, по жалобам, распространялся ненавистнический и расистский политический контент. Эксперты отмечают, что злоупотребление технологиями со стороны общества и частных лиц без должного регулирования может приводить к политическому преследованию, разжиганию расизма и распространению дезинформации. В 2023 году в Башкирии была создана рабочая группа по вопросам профилактики буллинга среди детей в школах, так как кибербуллинг становится все более распространенной проблемой.