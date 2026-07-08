В ДТП с вахтовиками на Чукотке пострадали 14 человек

Вахтовый автомобиль опрокинулся на Чукотке. Пострадали 14 человек, сообщает администрация Билибинского района.

Авария случилась на 10-м километре трассы Билибино—Певек, на спуске с сопки «Алискеровская». В салоне транспортного средства было 16 человек. Из них 14 человек доставлены в больницу, десять — в состоянии средней степени тяжести, пятеро уже прооперированы.

По предварительным данным, причиной аварии стала неисправность тормозной системы автомобиля. Угрозы жизни пострадавших нет, заверили власти.