Колокольцев провел переговоры в Нью-Йорке
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев провел переговоры с коллегами из Пакистана, Шри-Ланки и Судана. Он встретился с ними на саммите начальников полиции государств — членов ООН, который проходит 7-8 июля в Нью-Йорке. Об этом сообщила представитель российского МВД Ирина Волк.
С главой МВД Пакистана Мохсином Накви господин Колокольцев обсудил запуск постоянного мониторинга соглашений, которые профильные министры стран ШОС утвердили в июне этого года. Также они договорились обмениваться опытом в сфере раскрытия киберпреступлений, розыска беглых преступников и изъятия наркотиков.
На переговорах с представителями Шри-Ланки господин Колокольцев предложил проработать вопрос о том, чтобы организовать в России курсы и тренинги для ланкийских силовиков. О реакции министра внутренних дел Шри-Ланки Виджепалы Ананды и генинспектора полиции Вирасурии Приянты на это предложение не сообщается. Владимир Колокольцев также поблагодарил коллег за отказ от политизации правоохранительной сферы на площадке ООН и положительно оценил текущее взаимодействие Москвы и Коломбо по линии Интерпола.
С главой МВД Судана Бабикером Самрой Мустафой Али российский министр обсудил необходимость наращивания информационного обмена с республикой, а также взаимодействие в подготовке кадров.
Представителей Пакистана и Судана господин Колокольцев пригласил поучаствовать в VI Международной конференции по проблеме распространения идеологии экстремизма, которая пройдет в Москве осенью. Позвал ли он на это мероприятие коллег из Шри-Ланки, в пресс-релизе не уточняется.
Участие Владимира Колокольцева в саммите начальников полиции государств — членов ООН является значимым событием, учитывая наложенные на него с 2018 года американские санкции, которые ранее препятствовали его присутствию на подобных мероприятиях. Так, в 2022 году российской делегации отказали в визах, однако в 2024 году министр смог посетить саммит. Это свидетельствует о сохраняющейся активности России на международных площадках, несмотря на попытки ряда западных государств исключить её из международных организаций, таких как Интерпол.
На международных встречах такого уровня ранее неоднократно поднимались острые вопросы. Например, Владимир Колокольцев призывал ООН дать оценку ракетным ударам по Севастополю. Кроме того, подчеркивалась важность взаимодействия в правоохранительной сфере и противодействие политизации совместной работы. Саммиты руководителей органов полиции государств-членов ООН проходят раз в два года, и такие встречи используются для обсуждений широкого круга вопросов, включая борьбу с киберпреступностью, наркотиками и экстремизмом.