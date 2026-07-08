Саша Барон Коэн тайно снял новый фильм

Английский комик Саша Барон Коэн завершил съемки нового полнометражного фильма о своем персонаже по имени Али Джи, сообщает Variety. Производство картины проходило в условиях строгой секретности — точно так же Коэн работал над лентами «Борат» (2006) и «Борат 2» (2020).

Али Джи — это карикатурный образ белого парня, который строит из себя сурового уличного гангстера. Герой прославился абсурдными и провокационными интервью с реальными политиками, учеными и знаменитостями. Персонаж впервые появился на английском телевидении в конце 90-х в сатирической передаче The 11 O’Clock Show. Зрителям персонаж понравился: у шоумена появилось собственное телешоу, а в 2002 году вышла полноценная комедия «Али Джи в парламенте». В 2001 году Али Джи занял восьмое место в списке «100 величайших телеперсонажей» по версии телеканала Channel 4.

Дата выхода фильма об Али Джи и другие подробности пока не раскрываются. Представитель господина Коэна отказался от комментариев.