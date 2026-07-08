Рядом с Москвой сбили три беспилотника

Москва была атакована беспилотниками, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram. На подлете к городу были сбиты три дрона. О последствиях не сообщается.

До этого Росавиация сообщила о вводе ограничений для аэропортов Внуково и Домодедово. Они принимают и отправляют рейсы «по согласованию с соответствующими органами».

Незадолго до этого мэр Киева Виталий Кличко сообщил, столица Украины была атакована баллистическими ракетами. По его словам, при ударе пострадали двое человек. Минобороны РФ об атаке на Киев не сообщало.