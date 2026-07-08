Число погибших при землетрясении в Венесуэле превысило 3,6 тыс. человек

Количество жертв двойного землетрясения, произошедшего в Венесуэле 24 июня, увеличилось до 3685 человек. Число раненых достигло 16740, а из-под завалов удалось извлечь живыми 6462 человека — эта цифра остается неизменной уже четыре дня. Сводку опубликовал спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес в соцсети X.

Стихийное бедствие оставило без крыши над головой 17 907 жителей. Для помощи пострадавшим власти развернули 87 временных лагерей, куда доставили 9603 тонны продуктов питания и свыше 8,32 миллиона литров питьевой воды. На данный момент поддержку получили около 86,8 тысячи семей, а медицинская помощь была оказана почти 26 тысячам граждан.

Ситуация в регионе осложняется непрекращающейся сейсмической активностью: после основного удара зафиксировано уже 1076 афтершоков. В масштабной ликвидации последствий катастрофы принимают участие почти 30 тыс. сотрудников экстренных служб и более 28 тыс. волонтеров, которым помогают 4388 спасателей, прибывших из-за рубежа.