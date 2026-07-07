Посол РФ заявила о планах Болгарии отказаться от российского обслуживания АЭС

Власти Болгарии пытаются найти американскую или европейскую замену российским поставщикам услуг и комплектующих для АЭС «Козлодуй». Об этом сообщила посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова в интервью «РИА Новости».

По словам госпожи Митрофановой, Болгария уже подобрала европейские аналоги некоторых оригинальных запчастей, в том числе арматуры и мембранных установок для АЭС. Кроме того, продолжается перевод пятого энергоблока на кассеты американской компании Westinghouse. До конца года планируется загрузка тестовой партии американского топлива на шестом реакторе. Также Болгария ведет переговоры с Францией по утилизации отработанного ядерного топлива, добавила дипломат.

«Как сообщали СМИ, именно выход из строя предохранительной мембраны на шестом реакторе, замещенной болгарами на деталь местного производства, неоднократно становился причиной внеплановых остановок станции и обошелся госпредприятию в десятки миллионов евро»,— сказала Элеонора Митрофанова.

АЭС «Козлодуй» была построена в 1974 году при участии СССР. Это единственная атомная электростанция в Болгарии.