Посол РФ заявила о планах Болгарии отказаться от российского обслуживания АЭС
Власти Болгарии пытаются найти американскую или европейскую замену российским поставщикам услуг и комплектующих для АЭС «Козлодуй». Об этом сообщила посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова в интервью «РИА Новости».
По словам госпожи Митрофановой, Болгария уже подобрала европейские аналоги некоторых оригинальных запчастей, в том числе арматуры и мембранных установок для АЭС. Кроме того, продолжается перевод пятого энергоблока на кассеты американской компании Westinghouse. До конца года планируется загрузка тестовой партии американского топлива на шестом реакторе. Также Болгария ведет переговоры с Францией по утилизации отработанного ядерного топлива, добавила дипломат.
«Как сообщали СМИ, именно выход из строя предохранительной мембраны на шестом реакторе, замещенной болгарами на деталь местного производства, неоднократно становился причиной внеплановых остановок станции и обошелся госпредприятию в десятки миллионов евро»,— сказала Элеонора Митрофанова.
АЭС «Козлодуй» была построена в 1974 году при участии СССР. Это единственная атомная электростанция в Болгарии.
Решение Болгарии искать замену российским поставщикам для АЭС «Козлодуй» обусловлено стремлением снизить зависимость от России. Так, в 2022 году операторы европейских АЭС, использующих реакторы российского дизайна ВВЭР, в том числе в Болгарии, увеличили закупки российского топлива по долгосрочным контрактам, но при этом активно ищут альтернативных поставщиков. Зависимость от Росатома называется «значительной уязвимостью».
Болгария, являющаяся членом ЕС с 2007 года, ранее отказывалась поддерживать санкции Евросоюза против российской атомной отрасли, поскольку это напрямую могло повлиять на её собственную атомную энергетику. Однако Правительство Болгарии разрешило временно вывести АЭС «Козлодуй» из-под действия санкций для заключения контрактов на ремонт, разрешив импорт металлических изделий и технологий из России, а также оказание технической помощи, необходимой для исполнения контрактов.