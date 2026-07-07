Песков рассказал о споре Зеленского с Путиным на встрече в 2019 году

Президент Украины Владимир Зеленский на первой встрече с президентом России Владимиром Путиным в Париже в 2019 году начал спорить по поводу заранее согласованного совместного заявления. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Украины Владимир Зеленский, бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент России Владимир Путин, Париж, 10 октября 2019 года

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент Украины Владимир Зеленский, бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент России Владимир Путин, Париж, 10 октября 2019 года

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Они сели за стол. И Зеленский начал спорить о совместном заявлении, о его тексте. И Путин сказал ему: послушайте, наши эксперты работали над этим неделю перед нашей встречей, почему вы спорите с этим»,— рассказал господин Песков в интервью швейцарскому журналу Weltwoche. «Это был первый опыт (их общения.— "Ъ"). Очень яркий пример»,— добавил Дмитрий Песков.

Речь идет о встрече лидеров «нормандской четверки», которая прошла в Париже 9 декабря 2019 года. Помимо Владимира Путина и Владимира Зеленского, в саммите участвовали президент Франции Эмманюэль Макрон и бывший канцлер Германии Ангела Меркель. В общей сложности переговоры длились около пяти с половиной часов, отдельно прошла двусторонняя встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского. Стороны обсуждали в том числе ситуацию в Донбассе.