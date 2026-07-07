Песков рассказал о споре Зеленского с Путиным на встрече в 2019 году
Президент Украины Владимир Зеленский на первой встрече с президентом России Владимиром Путиным в Париже в 2019 году начал спорить по поводу заранее согласованного совместного заявления. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Президент Украины Владимир Зеленский, бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент России Владимир Путин, Париж, 10 октября 2019 года
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Они сели за стол. И Зеленский начал спорить о совместном заявлении, о его тексте. И Путин сказал ему: послушайте, наши эксперты работали над этим неделю перед нашей встречей, почему вы спорите с этим»,— рассказал господин Песков в интервью швейцарскому журналу Weltwoche. «Это был первый опыт (их общения.— "Ъ"). Очень яркий пример»,— добавил Дмитрий Песков.
Речь идет о встрече лидеров «нормандской четверки», которая прошла в Париже 9 декабря 2019 года. Помимо Владимира Путина и Владимира Зеленского, в саммите участвовали президент Франции Эмманюэль Макрон и бывший канцлер Германии Ангела Меркель. В общей сложности переговоры длились около пяти с половиной часов, отдельно прошла двусторонняя встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского. Стороны обсуждали в том числе ситуацию в Донбассе.
Инцидент с совместным заявлением в 2019 году был одним из первых опытов общения Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина. Впоследствии их отношения характеризовались как напряженные и конфликтные. Владимир Зеленский неоднократно призывал к переговорам с Российской Федерацией, предлагая различные форматы встречи, в том числе в третьих странах, однако также подписывал указы, запрещающие переговоры с Владимиром Путиным.
Российская сторона, в свою очередь, выражала готовность к встрече с Владимиром Зеленским после подготовки на экспертном уровне, но Владимир Путин отмечал, что пока не видит смысла в личной встрече. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Владимир Зеленский давно перестал быть оппонентом для Владимира Путина.