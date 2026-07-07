Новак обсудил с Хинштейном поставки топлива в Курскую область
Вице-премьер России Александр Новак провел встречу с губернатором Курской области Александром Хинштейном. Они обсудили ситуацию на топливном рынке в регионе. Об этом сообщила пресс-служба правительства.
Александр Новак и Александр Хинштейн обсудили ситуацию с топливом на автозаправочных станциях в Курской области, состояние логистических цепочек, а также дополнительные меры по обеспечению рынка топливом. Кроме того, на встрече обсуждалось развитие электросетевого комплекса региона, модернизация энергетической инфраструктуры и меры по повышению безопасности ТЭК.
В начале июля власти Курской области договорились с «Роснефтью» об увеличении поставок топлива в регион. По словам Александра Хинштейна, на АЗС «Роснефти» не поднимают цены на топливо, несмотря на дефицит. При этом на частных заправках топлива «либо нет, либо оно стоит намного дороже», отмечал губернатор.
Проблемы с топливом в Курской области обусловлены несколькими факторами, включая повышенное в полтора раза потребление топлива в регионе на фоне боевых действий, а также логистические сложности. Губернатор Александр Хинштейн ранее уже обращался к федеральным властям, включая министра энергетики Сергея Цивилева и главу Федеральной антимонопольной службы, с просьбой увеличить поставки и контролировать необоснованное завышение цен. На фоне дефицита власти даже поручали чиновникам экономить бензин на служебных поездках.
Ситуация на топливном рынке в приграничных регионах, включая Курскую область, находится под особым контролем Минэнерго, которое отмечает, что у крупных компаний цены растут медленнее, чем у независимых АЗС. Ранее правительство России вводило запрет на экспорт бензина до 31 декабря 2025 года для стабилизации внутреннего рынка. Для поддержания стабильности поставок топлива, в том числе для сельхозпредприятий, федеральные ведомства и отраслевые компании продолжают постоянный мониторинг и вырабатывают меры реагирования.