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Новак обсудил с Хинштейном поставки топлива в Курскую область

Вице-премьер России Александр Новак провел встречу с губернатором Курской области Александром Хинштейном. Они обсудили ситуацию на топливном рынке в регионе. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Александр Новак и Александр Хинштейн обсудили ситуацию с топливом на автозаправочных станциях в Курской области, состояние логистических цепочек, а также дополнительные меры по обеспечению рынка топливом. Кроме того, на встрече обсуждалось развитие электросетевого комплекса региона, модернизация энергетической инфраструктуры и меры по повышению безопасности ТЭК.

В начале июля власти Курской области договорились с «Роснефтью» об увеличении поставок топлива в регион. По словам Александра Хинштейна, на АЗС «Роснефти» не поднимают цены на топливо, несмотря на дефицит. При этом на частных заправках топлива «либо нет, либо оно стоит намного дороже», отмечал губернатор.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Проблемы с топливом в Курской области обусловлены несколькими факторами, включая повышенное в полтора раза потребление топлива в регионе на фоне боевых действий, а также логистические сложности. Губернатор Александр Хинштейн ранее уже обращался к федеральным властям, включая министра энергетики Сергея Цивилева и главу Федеральной антимонопольной службы, с просьбой увеличить поставки и контролировать необоснованное завышение цен. На фоне дефицита власти даже поручали чиновникам экономить бензин на служебных поездках.

Ситуация на топливном рынке в приграничных регионах, включая Курскую область, находится под особым контролем Минэнерго, которое отмечает, что у крупных компаний цены растут медленнее, чем у независимых АЗС. Ранее правительство России вводило запрет на экспорт бензина до 31 декабря 2025 года для стабилизации внутреннего рынка. Для поддержания стабильности поставок топлива, в том числе для сельхозпредприятий, федеральные ведомства и отраслевые компании продолжают постоянный мониторинг и вырабатывают меры реагирования.

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