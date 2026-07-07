Чистый долг «Почты России» достиг 107,8 млрд рублей
Компания полностью отчиталась за свою деятельность в 2025 году
АО «Почта России» опубликовало в Центре раскрытия корпоративной информации общую годовую отчетность за 2025 год по МСФО. Выручка от продаж компании составила 218,4 млрд руб., что на 3% ниже, чем в 2024 году. Прочие доходы составили 11,4 млрд руб. Как отмечала компания в апреле, суммарный показатель выручки в 229,8 млрд руб. давал возможность отчитаться о росте на 0,1%.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
EBITDA компании на уровне 3,8 млрд руб., что ниже на 27%, чем за 2024 год. Чистый убыток вырос на 37%, до 23,7 млрд руб. Однако ранее компания не раскрывала показатели по чистому долгу, который вырос на 29% год к году и составил 107,8 млрд руб. Таким образом, качественный коэффициент чистый долг к EBITDA составляет 28,2, что в 1,8 раза выше показателя в 2024 году. Рентабельность продаж по EBITDA сократилась на 0,5 п. п., до 1,8%.
В 2025 году уставный капитал «Почты России» увеличен на 43,5 млрд руб. по итогам размещения акций дополнительного выпуска. При этом в связи с уменьшением нераспределенной прибыли на 50,9 млрд руб. итоговая величина собственного капитала в отчетном году уменьшилась на 15% по сравнению с 2024 годом.
7 июля советом директоров было принято решение в связи с наличием убытка дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.
По структуре и динамике самой выручки заметно просела выручка от иностранной почтовой администрации (с 17,2 млрд до 11,2 млрд руб.), а также размер комиссии за оказание услуг по приему коммунальных и муниципальных платежей, платежей за услуги электро- и сотовой связи (с 6,1 млрд до 2,3 млрд руб.). Нарастить удалось выручку от сдачи имущества в аренду (в основном коммерческой недвижимости) на 29%, до 2 млрд руб. На конец 2025 года общая площадь переданных в аренду объектов недвижимого имущества увеличилась на 4 % к 2024 году.
В 2025 году операционные расходы составили 242,5 млрд руб., на уровне 2024 года, при уровне годовой инфляции в размере 5,59%. «Компании удается сдерживать рост операционных расходов за счет реализации программы финансового оздоровления и трансформации, что позволило оптимизировать логистические маршруты и прочие затраты, а также повысить производительность труда на 10%»,— говорится в отчете. При этом общая численность сотрудников уменьшилась на 13%, до 211,6 тыс. человек.
В 2025 году «Почта России» получила из бюджета около 1,2 млрд руб. господдержки.
- Крупнейшая статья — 500 млн руб. бюджетных инвестиций на модернизацию 105 отделений в сельской и труднодоступной местности (из них освоено 402,7 млн, остаток 97,3 млн перенесен на следующий год).
- Еще 365,7 млн руб. составила компенсация от Минцифры за бесплатную пересылку посылок участникам СВО.
- На внедрение ИИ-решений в логистике (пилотный проект с «Тераплан») компания получила грант от фонда «Сколково» в размере 260,8 млн руб.
- Региональные субсидии и компенсации (включая возмещение расходов на профилактику травматизма) принесли еще 116,4 млн руб.
При этом был произведен возврат части гранта правительства Москвы, полученного в 2019 году,— минус 45,3 млн руб.
Летом 2026 года в Госдуме рассматривается правительственный законопроект о модернизации и мерах поддержки «Почты России», он был принят в первом чтении 23 июня. Так, предлагается ввести электронные платежки через «Госуслуги», цифровые почтовые ящики для обмена юридически значимыми письмами и другое.