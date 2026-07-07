Чистый долг «Почты России» достиг 107,8 млрд рублей

АО «Почта России» опубликовало в Центре раскрытия корпоративной информации общую годовую отчетность за 2025 год по МСФО. Выручка от продаж компании составила 218,4 млрд руб., что на 3% ниже, чем в 2024 году. Прочие доходы составили 11,4 млрд руб. Как отмечала компания в апреле, суммарный показатель выручки в 229,8 млрд руб. давал возможность отчитаться о росте на 0,1%.

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EBITDA компании на уровне 3,8 млрд руб., что ниже на 27%, чем за 2024 год. Чистый убыток вырос на 37%, до 23,7 млрд руб. Однако ранее компания не раскрывала показатели по чистому долгу, который вырос на 29% год к году и составил 107,8 млрд руб. Таким образом, качественный коэффициент чистый долг к EBITDA составляет 28,2, что в 1,8 раза выше показателя в 2024 году. Рентабельность продаж по EBITDA сократилась на 0,5 п. п., до 1,8%.

В 2025 году уставный капитал «Почты России» увеличен на 43,5 млрд руб. по итогам размещения акций дополнительного выпуска. При этом в связи с уменьшением нераспределенной прибыли на 50,9 млрд руб. итоговая величина собственного капитала в отчетном году уменьшилась на 15% по сравнению с 2024 годом.

7 июля советом директоров было принято решение в связи с наличием убытка дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.

По структуре и динамике самой выручки заметно просела выручка от иностранной почтовой администрации (с 17,2 млрд до 11,2 млрд руб.), а также размер комиссии за оказание услуг по приему коммунальных и муниципальных платежей, платежей за услуги электро- и сотовой связи (с 6,1 млрд до 2,3 млрд руб.). Нарастить удалось выручку от сдачи имущества в аренду (в основном коммерческой недвижимости) на 29%, до 2 млрд руб. На конец 2025 года общая площадь переданных в аренду объектов недвижимого имущества увеличилась на 4 % к 2024 году.

В 2025 году операционные расходы составили 242,5 млрд руб., на уровне 2024 года, при уровне годовой инфляции в размере 5,59%. «Компании удается сдерживать рост операционных расходов за счет реализации программы финансового оздоровления и трансформации, что позволило оптимизировать логистические маршруты и прочие затраты, а также повысить производительность труда на 10%»,— говорится в отчете. При этом общая численность сотрудников уменьшилась на 13%, до 211,6 тыс. человек.

В 2025 году «Почта России» получила из бюджета около 1,2 млрд руб. господдержки.

Крупнейшая статья — 500 млн руб. бюджетных инвестиций на модернизацию 105 отделений в сельской и труднодоступной местности (из них освоено 402,7 млн, остаток 97,3 млн перенесен на следующий год).

Еще 365,7 млн руб. составила компенсация от Минцифры за бесплатную пересылку посылок участникам СВО.

На внедрение ИИ-решений в логистике (пилотный проект с «Тераплан») компания получила грант от фонда «Сколково» в размере 260,8 млн руб.

Региональные субсидии и компенсации (включая возмещение расходов на профилактику травматизма) принесли еще 116,4 млн руб.

При этом был произведен возврат части гранта правительства Москвы, полученного в 2019 году,— минус 45,3 млн руб.

Летом 2026 года в Госдуме рассматривается правительственный законопроект о модернизации и мерах поддержки «Почты России», он был принят в первом чтении 23 июня. Так, предлагается ввести электронные платежки через «Госуслуги», цифровые почтовые ящики для обмена юридически значимыми письмами и другое.

Филипп Крупанин