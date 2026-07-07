Воронежский «Факел» выиграл у «Ростова» на сборах со счетом 3:1

В первом из двух спаррингов в рамках летних сборов воронежский «Факел» обыграл «Ростов» со счетом 3:1. Контрольный матч прошел на стадионе «Чайка» в Воронеже 7 июля. Гости открыли счет после удара со штрафного, но хозяева сравняли его еще до перерыва, а во втором тайме отправили в сетку «Ростова» два безответных мяча. Голами в составе «огнеопасных» отметились Белайди Пуси, Аксель Гнапи и Максим Турищев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Черноземье», второй сбор проходит в период с 3 по 16 июля. «Факел» еще раз сыграет с «Ростовом» в следующую среду, 15 июля. А уже 25 июля для воронежской команды начнется сезон Российской премьер-лиги, где первым соперником станет «Динамо» из Махачкалы. Эта встреча также пройдет в Воронеже.

Ранее, в середине июня, также прошла жеребьевка Кубка России по футболу сезона-2026/27. Воронежский «Факел» попал в группу В Пути РПЛ, где его соперниками выступят «Краснодар», московское «Динамо» и грозненский «Ахмат».

Денис Данилов