Воронежский «Факел» попал в группу с «Краснодаром» и «Динамо» в Кубке России

Жеребьевка Кубка России по футболу сезона-2026/27 состоялась 19 июня. Определены составы квартетов группового этапа Пути РПЛ, сетка Пути регионов, а также верхняя и нижняя сетки плей-офф вплоть до финала. Воронежский «Факел» попал в группу В Пути РПЛ, где его соперниками станут «Краснодар», московское «Динамо» и грозненский «Ахмат».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Команды были разделены на четыре корзины исходя из результатов завершившегося сезона. По регламенту турнира, в одной группе не могли оказаться более двух клубов из Москвы, а также «Факел» и «Ростов» вместе — в связи с режимом временного ограничения полетов в Воронеже и Ростове-на-Дону. Решение продиктовано «необходимостью обеспечения равных логистических возможностей».

По информации Российского футбольного союза (РФС), матчи группового этапа Пути РПЛ с первого по шестой раунды пройдут 5, 19 августа, 2 сентября, 14, 28 октября и 25 ноября. Игры 1/8 финала пройдут 3 марта, ответные встречи — 17 марта. Четвертьфиналы — 7 и 21 апреля, полуфиналы — 5 и 19 мая. Финал Кубка России запланирован на 6 июня.

Сегодня «Ъ-Черноземье» также сообщал, что новым генеральным директором футбольного клуба «Факел» назначен бывший председатель совета директоров «Пари НН» Дмитрий Кондратов. Он уже приступил к своим обязанностям. Губернатор Воронежской области Александр Гусев уточнил, что решение по кандидатуре Дмитрия Кондратова было принято накануне.

Денис Данилов