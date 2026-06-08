Воронежский «Факел» проведет два матча с «Ростовом» на летних сборах

В межсезонье воронежский «Факел» дважды сыграет товарищеские матчи с «Ростовом». Спарринги пройдут 7 и 15 июля. Об этом 8 июня сообщила пресс-служба воронежского клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«Огнеопасные» этим летом проведут два сбора. Первый пройдет в период с 18 по 29 июня. Второй — с 3 по 16 июля. Остальные соперники «Факела» в летних матчах пока неизвестны.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», «Факел» завершил минувший сезон Первой лиги на втором месте турнирной таблицы и напрямую вышел в Российскую премьер-лигу без стыковых матчей. «Ростов» в свою очередь финишировал в РПЛ на десятой строчке с 33 очками после 30 игр.

На прошлой неделе стало известно, что 15 июня по истечении срока контрактов «Факел» покинут спортивный директор Кирилл Котов и старший селекционер Александр Самедов. До этого об уходе объявил гендиректор «огнеопасных» Роман Асхабадзе.

Денис Данилов