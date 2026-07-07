Очень слезливая история
Какое будущее ждет Криштиану Роналду после вылета Португалии с ЧМ-2026
Криштиану Роналду не завершает карьеру, по крайней мере, пока. Как указал капитан сборной Португалии, на горячую голову решений он принимать не будет, однако подтвердил, что этот мундиаль для него последний. И пока одни фанаты гадают, чем спортсмен мог бы заняться вне футбольной карьеры, другие пытаются выяснить, расплакался ли Роналду после поражения от сборной Испании или нет.
Фото: Jerome Miron / Reuters
Чемпионом мира, одного из немногих званий, которых не хватало в списке достижений 41-летнего португальца, Роналду так и не стал. Его команда вылетела с мундиаля, уступив сборной Испании 0:1. Единственный гол был забит на первой компенсированной минуте в финале встречи. Немного грустно, признался футболист после матча журналистам, но заверил, что серьезным поражением он это не считает:
«Думаю, в целом это был хорошо сыгранный матч. Грустно, конечно, так покидать чемпионат мира. Но, как я уже говорил, я отдал все, выложился на все 100% и ухожу с чистой совестью. Это футбол — иногда ты выигрываешь, иногда проигрываешь. Но ты должен продолжать. Да, правда в том, что это был мой последний чемпионат мира, но теперь у меня будет время поразмыслить и побыть с семьей. Я не буду принимать никаких поспешных решений».
С 2006-го Роналду провел на мундиалях 27 матчей, где забил 11 мячей и отдал две результативные передачи. На этом мундиале капитан сборной Португалии отличился трижды: забил два гола — два на групповом этапе и один в play-off. Но блеснуть португальцу не удалось, указывают некоторые тренеры, отмечая, что, когда он был моложе, то мог в одиночку решить исход момента и матча. А сейчас ему уже тяжело. Независимый футбольный эксперт Владимир Константинов с этим не вполне согласен:
«Он вышел, что называется, из низов, с острова Мадейра и стал одним из самых ярких игроков. Снимаю шляпу перед Роналду. Но, наверное, его время в большом футболе все-таки подошло к концу. Но не исключено, что он еще попылит, как говорят футболисты. Скорее всего будет играть за клуб в Саудовской Аравии. Все-таки 41 год — преклонный возраст, мягко говоря, для футбола. Он здорово помог сборной Португалии на этом чемпионате мира. Но, может быть, выпускать его на последние полчаса или давать ему сыграть один тайм, было бы полезнее для команды».
После финального свистка в матче против Испании Роналду не сдержал слез. Его утешали не только португальцы, но и некоторые испанские футболисты. Рыдали и фанаты. В соцсетях тысячи видео расстроенных фанатов с комментариями вроде «сегодня меня лучше не трогать». Впрочем, не все огорчились по одному поводу. На камеру не попали слезы капитана сборной, и это вызывало скандал на «рынке предсказаний». Пользователи Polymarket сделали ставки, на то что футболист на этом мундиале растрогается, на общую сумму выше $6 млн. Но в кадр должна была попасть именно слеза. Но раз этого нет, платформа ставку не засчитала. Теперь пользователи пытаются оспорить ее решение.
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Золотой мальчик Португалии
Из-за вспыльчивого характера и ярких эмоций Роналду еще в детской академии клуба «Андориньи» дали обидное прозвище «Плакса», но он сделал из этого шоу. Как и из своих голов, и прыжков, продолжает заведующий кафедрой спортивного маркетинга факультета индустрии спорта Университета «Синергия» Андрей Малыгин:
«Он не уходит из футбола, как и Месси, и Неймар. Они будут доигрывать, продолжать оставаться в медийном пространстве.
Но хайп Роналду растворяется в обширном объеме новых кейсов. Возьмите драматическую историю Возиньи, вратаря сборной Кабо-Верде, это же совершеннейший Голливуд. Или, скажем, лидера команды Норвегии Холланда, за которым сейчас весь мир следит, потому что он моложе и просто ближе по-человечески. Роналду — все-таки это уже дедушка. На его счету шесть чемпионатов мира, поколение целое».
Но звезда Роналду на этом не погаснет, уверен независимый футбольный эксперт Владимир Константинов:
«Я думаю, пройдет время, эмоции улягутся, и он все-таки объявит о завершении карьеры в сборной, потом закончит непосредственно с футболом, потому что играть бесконечно нельзя. Хотя были прецеденты. Возможно, он станет агентом, спортивным функционером, совладельцем клуба, если вообще захочет чем-то заниматься в смысле зарабатывания денег».
Впрочем, Криштиану Роналду, как, например, Дэвид Бекхем, может полностью погрузиться в загородную жизнь и фермерство.