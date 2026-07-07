Очень слезливая история

Криштиану Роналду не завершает карьеру, по крайней мере, пока. Как указал капитан сборной Португалии, на горячую голову решений он принимать не будет, однако подтвердил, что этот мундиаль для него последний. И пока одни фанаты гадают, чем спортсмен мог бы заняться вне футбольной карьеры, другие пытаются выяснить, расплакался ли Роналду после поражения от сборной Испании или нет.

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Чемпионом мира, одного из немногих званий, которых не хватало в списке достижений 41-летнего португальца, Роналду так и не стал. Его команда вылетела с мундиаля, уступив сборной Испании 0:1. Единственный гол был забит на первой компенсированной минуте в финале встречи. Немного грустно, признался футболист после матча журналистам, но заверил, что серьезным поражением он это не считает:

«Думаю, в целом это был хорошо сыгранный матч. Грустно, конечно, так покидать чемпионат мира. Но, как я уже говорил, я отдал все, выложился на все 100% и ухожу с чистой совестью. Это футбол — иногда ты выигрываешь, иногда проигрываешь. Но ты должен продолжать. Да, правда в том, что это был мой последний чемпионат мира, но теперь у меня будет время поразмыслить и побыть с семьей. Я не буду принимать никаких поспешных решений».

С 2006-го Роналду провел на мундиалях 27 матчей, где забил 11 мячей и отдал две результативные передачи. На этом мундиале капитан сборной Португалии отличился трижды: забил два гола — два на групповом этапе и один в play-off. Но блеснуть португальцу не удалось, указывают некоторые тренеры, отмечая, что, когда он был моложе, то мог в одиночку решить исход момента и матча. А сейчас ему уже тяжело. Независимый футбольный эксперт Владимир Константинов с этим не вполне согласен:

«Он вышел, что называется, из низов, с острова Мадейра и стал одним из самых ярких игроков. Снимаю шляпу перед Роналду. Но, наверное, его время в большом футболе все-таки подошло к концу. Но не исключено, что он еще попылит, как говорят футболисты. Скорее всего будет играть за клуб в Саудовской Аравии. Все-таки 41 год — преклонный возраст, мягко говоря, для футбола. Он здорово помог сборной Португалии на этом чемпионате мира. Но, может быть, выпускать его на последние полчаса или давать ему сыграть один тайм, было бы полезнее для команды».

После финального свистка в матче против Испании Роналду не сдержал слез. Его утешали не только португальцы, но и некоторые испанские футболисты. Рыдали и фанаты. В соцсетях тысячи видео расстроенных фанатов с комментариями вроде «сегодня меня лучше не трогать». Впрочем, не все огорчились по одному поводу. На камеру не попали слезы капитана сборной, и это вызывало скандал на «рынке предсказаний». Пользователи Polymarket сделали ставки, на то что футболист на этом мундиале растрогается, на общую сумму выше $6 млн. Но в кадр должна была попасть именно слеза. Но раз этого нет, платформа ставку не засчитала. Теперь пользователи пытаются оспорить ее решение.

Фотогалерея Золотой мальчик Португалии Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Роналду начал свою карьеру в лиссабонском «Спортинге» и стал единственным футболистом в истории клуба, сыгравшим за один сезон сразу за все составы этой команды — до 16, до 17, до 18 лет, резервный и основной Фото: JOAO RELVAS / LUSA / Lusa / AFP Криштиану Роналду душ Сантуш Авейру получил свое второе имя в честь Рональда Рейгана, чьим поклонником являлся отец футболиста

На фото: на телешоу Herman SIC Фото: Alfredo Rocha / WireImage В августе 2003 года состоялся товарищеский матч между «Спортингом» и «Манчестер Юнайтед». На открытии стадиона в Лиссабоне «Спортинг» одержал победу над «красными дьяволами» со счетом 3:1. Именно во время этого матча молодого футболиста заметил тренер английского клуба Алекс Фергюсон. 12 августа 2003 года было объявлено о переходе Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед» Фото: Darren Walsh / Action Images / Reuters Португальца часто критикуют за симуляцию при падениях. Даже собственные болельщики нередко освистывали Роналду за подобные действия Фото: AP / Ivan Sekretarev В 2003 году начал выступать за сборную Португалии. В 2004 году футболист был признан лучшим молодым игроком чемпионата Европы, проходившего в Португалии. Страна-хозяйка тогда заняла второе место на турнире, проиграв в финале Греции Фото: AP / Matt Dunham Криштиану Роналду продолжает выступать за сборную Португалии и остается ее капитаном. Он является лучшим бомбардиром сборной со 135 голами, а также футболистом с наибольшим количеством сыгранных за нее матчей (215) Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото В составе «Манчестер Юнайтед» Роналду выигрывал Кубок Англии (2004), становился чемпионом английской премьер-лиги (2006/2007, 2007/2008, 2008/2009), победителем Лиги чемпионов (2007/2008) Фото: Europa Press / Europa Press / Getty Images Согласно опросу, который проводился среди 12 тыс. женщин в 12 европейских странах в 2008 году, Криштиану Роналду был признан самым привлекательным футболистом Европы Фото: Reuters / Sergio Perez За переход Криштиану в 2009 году мадридский «Реал» заплатил около $130 млн, что сделало его на тот момент самым дорогим футболистом в истории. В составе «Реала» Криштиану Роналду провел 438 матчей, став лучшим бомбардиром в истории мадридцев с 450 голами. Вместе с клубом он выиграл четыре Лиги чемпионов, два чемпионата Испании, три клубных чемпионата мира, два Кубка и Суперкубка Испании, два Суперкубка УЕФА Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото С 2010 года у Криштиану Роналду был роман с российской супермоделью Ириной Шейк (на фото). В 2015 году пара рассталась Фото: Fotonoticias / FilmMagic / Getty Images Роналду становился обладателем престижной награды «Золотой мяч» пять раз за свою карьеру, больше «мячей» только у Лионеля Месси (семь)

На фото: с сыном Криштиану Роналду-младшим Фото: Pressefoto Ulmer \ ullstein bild \ Getty Images Криштиану Роналду и модель Кара Делевинь на Гран-при «Формулы-1» в Монако, 2015 год Фото: Mark Thompson / Getty Images C 2003 года Криштиану Роналду является лицом Nike, с 2009-го — Armani Exchange, совмещая таким образом спортивный и классический стили в одежде. В 2016 году футболист подписал с Nike пожизненный контракт Фото: Getty Images for Cristiano Ronaldo Legacy В 2016 году футболист стал чемпионом Европы. Роналду — единственный футболист, забивавший на пяти чемпионатах континента. На Евро-2020 он стал лучшим бомбардиром вместе с чехом Патриком Шиком. Оба они забили по пять мячей

На фото: с главным тренером сборной Португалии Фернандо Сантосом в Лиссабоне, 2016 год Фото: Reuters / Rafael Marchante В 2017 году Роналду в пятый раз получил «Золотой мяч», присуждаемый французским изданием France Football. Четырежды футболист становился обладателем награды «Золотая бутса». Чаще получал эту награду только Лионель Месси (шесть раз) Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото 10 июля 2018 года футболист перешел в итальянский «Ювентус». Соглашение было рассчитано до 30 июня 2022 года, однако 27 августа 2021 года стало известно о переходе футболиста в «Манчестер Юнайтед», за который он выступал с 2003 по 2009 год Фото: Daniele Badolato / Juventus FC / Getty Images «Я не испытываю уважения, поскольку он не уважает меня»

В ноябре 2022 года «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с Криштиану Роналду из-за интервью футболиста, в котором он раскритиковал клуб и признался, что не уважает главного тренера команды Эрика тен Хага Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев / купить фото «Мы сражаемся, и наша мечта все еще жива»

На групповом этапе чемпионата мира в Катаре Криштиану Роналду забил мяч в матче с Ганой и стал первым игроком, который забил голы на пяти чемпионатах мира Фото: Reuters / Molly Darlington С 2016 года состоит в отношениях с испанской моделью Джорджиной Родригес (на фото). У пары родилось двое дочерей Фото: Andreas Rentz / MTV 2019 / Getty Images for MTV Статуя футболиста на карнавале Виареджо в Италии, 2020 год Фото: Laura Lezza / Getty Images В 2020 году издание Forbes назвало Криштиану Роналду первым в истории футболистом — долларовым миллиардером Фото: @cristiano 30 декабря 2022 года было объявлено о подписании контракта Криштиану Роналду с клубом из Саудовской Аравии «Ан-Наср». СМИ сообщали, что зарплата футболиста составила €200 млн в год Фото: Al Nassr FC / Anadolu Agency / Getty Images Вместе с клубом выиграл Кубок арабских чемпионов в сезоне 2023/2024 Фото: Hamad I Mohammed / Reuters Болельщики сборной Португалии с портретом Криштиану Роналду Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий / купить фото Следующая фотография 1 / 24 Роналду начал свою карьеру в лиссабонском «Спортинге» и стал единственным футболистом в истории клуба, сыгравшим за один сезон сразу за все составы этой команды — до 16, до 17, до 18 лет, резервный и основной Фото: JOAO RELVAS / LUSA / Lusa / AFP Криштиану Роналду душ Сантуш Авейру получил свое второе имя в честь Рональда Рейгана, чьим поклонником являлся отец футболиста

На фото: на телешоу Herman SIC Фото: Alfredo Rocha / WireImage В августе 2003 года состоялся товарищеский матч между «Спортингом» и «Манчестер Юнайтед». На открытии стадиона в Лиссабоне «Спортинг» одержал победу над «красными дьяволами» со счетом 3:1. Именно во время этого матча молодого футболиста заметил тренер английского клуба Алекс Фергюсон. 12 августа 2003 года было объявлено о переходе Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед» Фото: Darren Walsh / Action Images / Reuters Португальца часто критикуют за симуляцию при падениях. Даже собственные болельщики нередко освистывали Роналду за подобные действия Фото: AP / Ivan Sekretarev В 2003 году начал выступать за сборную Португалии. В 2004 году футболист был признан лучшим молодым игроком чемпионата Европы, проходившего в Португалии. Страна-хозяйка тогда заняла второе место на турнире, проиграв в финале Греции Фото: AP / Matt Dunham Криштиану Роналду продолжает выступать за сборную Португалии и остается ее капитаном. Он является лучшим бомбардиром сборной со 135 голами, а также футболистом с наибольшим количеством сыгранных за нее матчей (215) Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото В составе «Манчестер Юнайтед» Роналду выигрывал Кубок Англии (2004), становился чемпионом английской премьер-лиги (2006/2007, 2007/2008, 2008/2009), победителем Лиги чемпионов (2007/2008) Фото: Europa Press / Europa Press / Getty Images Согласно опросу, который проводился среди 12 тыс. женщин в 12 европейских странах в 2008 году, Криштиану Роналду был признан самым привлекательным футболистом Европы Фото: Reuters / Sergio Perez За переход Криштиану в 2009 году мадридский «Реал» заплатил около $130 млн, что сделало его на тот момент самым дорогим футболистом в истории. В составе «Реала» Криштиану Роналду провел 438 матчей, став лучшим бомбардиром в истории мадридцев с 450 голами. Вместе с клубом он выиграл четыре Лиги чемпионов, два чемпионата Испании, три клубных чемпионата мира, два Кубка и Суперкубка Испании, два Суперкубка УЕФА Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото С 2010 года у Криштиану Роналду был роман с российской супермоделью Ириной Шейк (на фото). В 2015 году пара рассталась Фото: Fotonoticias / FilmMagic / Getty Images Роналду становился обладателем престижной награды «Золотой мяч» пять раз за свою карьеру, больше «мячей» только у Лионеля Месси (семь)

На фото: с сыном Криштиану Роналду-младшим Фото: Pressefoto Ulmer \ ullstein bild \ Getty Images Криштиану Роналду и модель Кара Делевинь на Гран-при «Формулы-1» в Монако, 2015 год Фото: Mark Thompson / Getty Images C 2003 года Криштиану Роналду является лицом Nike, с 2009-го — Armani Exchange, совмещая таким образом спортивный и классический стили в одежде. В 2016 году футболист подписал с Nike пожизненный контракт Фото: Getty Images for Cristiano Ronaldo Legacy В 2016 году футболист стал чемпионом Европы. Роналду — единственный футболист, забивавший на пяти чемпионатах континента. На Евро-2020 он стал лучшим бомбардиром вместе с чехом Патриком Шиком. Оба они забили по пять мячей

На фото: с главным тренером сборной Португалии Фернандо Сантосом в Лиссабоне, 2016 год Фото: Reuters / Rafael Marchante В 2017 году Роналду в пятый раз получил «Золотой мяч», присуждаемый французским изданием France Football. Четырежды футболист становился обладателем награды «Золотая бутса». Чаще получал эту награду только Лионель Месси (шесть раз) Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев / купить фото 10 июля 2018 года футболист перешел в итальянский «Ювентус». Соглашение было рассчитано до 30 июня 2022 года, однако 27 августа 2021 года стало известно о переходе футболиста в «Манчестер Юнайтед», за который он выступал с 2003 по 2009 год Фото: Daniele Badolato / Juventus FC / Getty Images «Я не испытываю уважения, поскольку он не уважает меня»

В ноябре 2022 года «Манчестер Юнайтед» расторг контракт с Криштиану Роналду из-за интервью футболиста, в котором он раскритиковал клуб и признался, что не уважает главного тренера команды Эрика тен Хага Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев / купить фото «Мы сражаемся, и наша мечта все еще жива»

На групповом этапе чемпионата мира в Катаре Криштиану Роналду забил мяч в матче с Ганой и стал первым игроком, который забил голы на пяти чемпионатах мира Фото: Reuters / Molly Darlington С 2016 года состоит в отношениях с испанской моделью Джорджиной Родригес (на фото). У пары родилось двое дочерей Фото: Andreas Rentz / MTV 2019 / Getty Images for MTV Статуя футболиста на карнавале Виареджо в Италии, 2020 год Фото: Laura Lezza / Getty Images В 2020 году издание Forbes назвало Криштиану Роналду первым в истории футболистом — долларовым миллиардером Фото: @cristiano 30 декабря 2022 года было объявлено о подписании контракта Криштиану Роналду с клубом из Саудовской Аравии «Ан-Наср». СМИ сообщали, что зарплата футболиста составила €200 млн в год Фото: Al Nassr FC / Anadolu Agency / Getty Images Вместе с клубом выиграл Кубок арабских чемпионов в сезоне 2023/2024 Фото: Hamad I Mohammed / Reuters Болельщики сборной Португалии с портретом Криштиану Роналду Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий / купить фото Смотреть

Из-за вспыльчивого характера и ярких эмоций Роналду еще в детской академии клуба «Андориньи» дали обидное прозвище «Плакса», но он сделал из этого шоу. Как и из своих голов, и прыжков, продолжает заведующий кафедрой спортивного маркетинга факультета индустрии спорта Университета «Синергия» Андрей Малыгин:

«Он не уходит из футбола, как и Месси, и Неймар. Они будут доигрывать, продолжать оставаться в медийном пространстве.

Но хайп Роналду растворяется в обширном объеме новых кейсов. Возьмите драматическую историю Возиньи, вратаря сборной Кабо-Верде, это же совершеннейший Голливуд. Или, скажем, лидера команды Норвегии Холланда, за которым сейчас весь мир следит, потому что он моложе и просто ближе по-человечески. Роналду — все-таки это уже дедушка. На его счету шесть чемпионатов мира, поколение целое».

Но звезда Роналду на этом не погаснет, уверен независимый футбольный эксперт Владимир Константинов:

«Я думаю, пройдет время, эмоции улягутся, и он все-таки объявит о завершении карьеры в сборной, потом закончит непосредственно с футболом, потому что играть бесконечно нельзя. Хотя были прецеденты. Возможно, он станет агентом, спортивным функционером, совладельцем клуба, если вообще захочет чем-то заниматься в смысле зарабатывания денег».

Впрочем, Криштиану Роналду, как, например, Дэвид Бекхем, может полностью погрузиться в загородную жизнь и фермерство.

Екатерина Вихарева